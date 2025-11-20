Secondo l’ISTAT, in Italia oltre un milione e trecentomila bambini vivono in povertà mentre sono circa 33mila i minorenni che vivono lontano dalle proprie famiglie d’origine, senza contare gli oltre 16mila minori stranieri non accompagnati. Per questo non bastano progetti isolati o risposte emergenziali: servono politiche strutturali, risorse stabili e coraggio politico per garantire a tutti i minori protezione, salute, sicurezza, e benessere ascolta articolo

A bambini e adolescenti deve essere garantito il diritto fondamentale di crescere in un ambiente sicuro, protetto e ricco di speranza. Questo l’obiettivo della rete dei Salesiani per il sociale che oggi, 20 novembre, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, rinnova il proprio impegno nell’assicurare a bambini e ragazzi in difficoltà la possibilità di vivere in contesti educativi sani, accoglienti e stimolanti. Per questo lancia un appello: è necessario investire su politiche strutturali e garantire risorse stabili per garantire equità, uguaglianza e protezione di tutti i minori. E i numeri parlano chiaro: 100mila beneficiari raggiunti ogni anno attraverso più di 600 realtà territoriali distribuite in tutta Italia, che include 97 servizi socioeducativi, tra cui 45 Centri diurni e 33 Case famiglia.

I dati e l'appello dei Salesiani: "Crescere e imparare insieme" In Italia sono circa 33mila i minorenni che vivono lontano dalla propria famiglia d’origine, senza contare gli oltre 16mila minori stranieri non accompagnati. Tutti hanno un diritto fondamentale: crescere in un ambiente sicuro, affettivo e favorevole al loro sviluppo. Nelle 33 Case famiglia della Rete salesiana sono accolti circa 300 minori, tra i 12 e i 18 anni, su richiesta dei servizi sociali e con disposizioni del Tribunale per i Minorenni: "Molti di questi bambini e adolescenti hanno alle spalle esperienze di abbandono, violenza o solitudine". Spiega don Francesco Preite, Presidente nazionale di Salesiani per il sociale: "Ci ispiriamo al Sistema Preventivo di don Bosco, che mette al centro la relazione e la crescita integrale della persona, anche nella sua dimensione spirituale. Il nostro obiettivo non è solo proteggere, ma restituire futuro. Per questo chiediamo un nuovo patto sociale ed educativo tra Istituzioni, Terzo Settore, scuola, Chiesa e territori, capace di costruire una rete solida fatta di strutture accoglienti, operatori formati e percorsi di inserimento sociale efficaci, insieme a investimenti stabili nelle politiche per l’infanzia e l’adolescenza". Potrebbe interessarti "Anita, l'infanzia prima", l'iniziativa di Fondazione Cariplo