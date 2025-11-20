Giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza: gli eventi

Quest'anno UNICEF Italia ha scelto di dedicare la giornata al Diritto al Gioco, sancito dall'articolo 31 della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia, approvata 36 anni fa dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Gli appuntamenti in programma
Il 20 novembre di ogni anno si celebra la Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza: una data scelta per ricordare l’anniversario dell’approvazione, nel 1989, da parte dell’Assemblea delle Nazioni Unite della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo. Quest'anno UNICEF Italia ha scelto di dedicare la fioenata al Diritto al Gioco, sancito dall'articolo 31 della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia, approvata appunto 36 anni fa dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Questo diritto non è garantito nel mondo: circa 1 bambino su 5 fra i 2 e i 4 anni non gioca con le persone che se ne prendono cura a casa, mentre circa 1 su 8 sotto i 5 anni non ha giochi o giocattoli a casa; circa 4 bambini su 10 fra i 2 e i 4 anni non ricevono sufficienti interazioni o stimoli a casa; 1 bambino su 10 non pratica attività con le persone che se ne prendono cura. Per tanti bambini che vivono in contesti di emergenza e vulnerabilità il gioco rappresenta un modo per ritrovare un senso di normalità", sottolinea il presidente dell'Unicef Italia, Nicola Graziano.
Gli eventi del 20 novembre in Italia
Nel corso della settimana in tutta Italia rappresentanti dell'Unicef e volontari dei comitati locali saranno coinvolti in numerose iniziative dedicate all'anniversario della Convenzione sui diritti dell'infanzia, con incontri nelle scuole, marce, laboratori, convegni, mostre, letture, attività ludiche e sportive in diverse città. Questi i principali appuntamenti:
- Il presidente di Unicef Italia, Nicola Graziano, parteciperà al seminario organizzato dal dipartimento delle politiche per la famiglia, insieme alla Commissione Parlamentare Infanzia e Adolescenza, "Crescere ed educare nell'era dell'intelligenza artificiale", con un intervento sul Commento Generale n.25 del Comitato sui Diritti dell'Infanzia a 'I diritti dei minorenni in relazione all'ambiente digitale'.
- In mattinata, Unicef Italia parteciperà al Convegno organizzato dall'Agia, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, "Essere figli di famiglie fragili". Unicef Italia e Anci lanciano l'iniziativa "Go Blue" e invitano tutte le amministrazioni comunali ad illuminare di blu un monumento o un edificio della città per ricordare con un gesto simbolico che per ogni bambino, bambina e adolescente ogni diritto deve essere garantito e attuato. Hanno aderito all'iniziativa oltre 200 comuni, compresi molti capoluoghi. L'INIZIATIVA
- Marcia dei Diritti di Milano: quest'anno in collaborazione con la Fondazione Milano Cortina, con lo slogano "Diritti in campo, sport e gioco in libertà". Sono anche previste iniziative con le scuole, con le biblioteche, con le aziende. E c'è anche la 'Baby Pit Stop': l'Unicef ha realizzato una speciale locandina dedicata alle mamme e ai papà da esporre nei Baby Pit Stop, spazi sicuri dediccati alla cura dei bambini, presenti in Italia per riflettere sulla crescita dei propri figli e sull'importanza del diritto al Gioco.
- All'Hofburg di Bressanone, dal 21 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, sarà visitabile la mostra fotografica Every Child is Life, organizzata da Unicef Italia e The VII Foundation, dedicata ai bambini che nascono nel mondo.
- Iniziativa con le scuole: per celebrare la Giornata, UNICEF Italia ha rivolto alle scuole di ogni ordine e grado una proposta finalizzata alla promozione della conoscenza dei diritti di ogni bambina e bambino e in particolare del diritto al gioco con l’obiettivo di stimolare riflessione, consapevolezza e cittadinanza attiva.
- Iniziativa con le Biblioteche: nell’ambito del protocollo d’Intesa con l’Associazione Italiana Biblioteche, UNICEF ha invitato le biblioteche a celebrare la giornata e a predisporre uno scaffale dedicato ai Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e la possibilità di realizzare una lettura o un laboratorio dedicato ai Diritti dei bambini, con particolare attenzione al Diritto al gioco.
- Baby Pit Stop: UNICEF ha realizzato una speciale locandina dedicata alle mamme e ai papà da esporre nei Baby Pit Stop presenti in Italia per riflettere sulla crescita dei propri figli e sull’importanza del Diritto al Gioco. I Baby Pit Stop sono spazi sicuri dedicati alla cura dei bambini.
