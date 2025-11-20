Giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza: gli eventi

Il 20 novembre di ogni anno si celebra la Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza: una data scelta per ricordare l’anniversario dell’approvazione, nel 1989, da parte dell’Assemblea delle Nazioni Unite della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo. Quest'anno UNICEF Italia ha scelto di dedicare la fioenata al Diritto al Gioco, sancito dall'articolo 31 della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia, approvata appunto 36 anni fa dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Questo diritto non è garantito nel mondo: circa 1 bambino su 5 fra i 2 e i 4 anni non gioca con le persone che se ne prendono cura a casa, mentre circa 1 su 8 sotto i 5 anni non ha giochi o giocattoli a casa; circa 4 bambini su 10 fra i 2 e i 4 anni non ricevono sufficienti interazioni o stimoli a casa; 1 bambino su 10 non pratica attività con le persone che se ne prendono cura. Per tanti bambini che vivono in contesti di emergenza e vulnerabilità il gioco rappresenta un modo per ritrovare un senso di normalità", sottolinea il presidente dell'Unicef Italia, Nicola Graziano.