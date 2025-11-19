Barilla, apre centro per l'innovazione "Bite" a Parma

Il Barilla Innovation & Technology Experience è uno spazio all’avanguardia dedicato alla ricerca e sviluppo alimentare, che accoglierà oltre 200 ricercatori tra tecnologi, ingegneri, chef e food designer
Barilla ha aperto a Parma il BITE (Barilla Innovation & Technology Experience), un centro dedicato alla ricerca e allo sviluppo alimentare che ospiterà oltre 200 ricercatori tra tecnologi alimentari, ingegneri, chef e food designer. Con una superficie di quasi 14.000 metri quadrati, il BITE integra laboratori all’avanguardia, cucine sperimentali, aree per degustazioni e un Customer Collaboration Center per favorire l’interazione con partner e stakeholder. Il centro applica un modello di open innovation, già attivo con 84 collaborazioni con università e centri di ricerca in Italia e all’estero, e prevede programmi di stage per giovani talenti nel settore food.
Il nuovo centro di innovazione a Parma
Il BITE non è solo uno spazio per la sperimentazione, ma anche un esempio di sostenibilità e inclusione. La struttura utilizza fonti energetiche rinnovabili, ospita spazi per l’agricoltura rigenerativa e prevede percorsi accessibili a persone con disabilità. Inoltre, il centro promuove la creatività con opere d’arte integrate negli ambienti e favorisce la progettazione di nuovi prodotti alimentari allineati alle esigenze dei consumatori e alle tendenze internazionali. Secondo i vertici di Barilla, il BITE rappresenta un passo strategico per anticipare le innovazioni del settore e consolidare la leadership del Gruppo nel panorama globale dell’alimentazione.
