Incidente sul lavoro a Pozzallo (Ragusa): un operaio morto e un ferito

Secondo una prima ricostruzione, il braccio della betoniera utilizzata per il getto del calcestruzzo avrebbe improvvisamente ceduto, colpendo in pieno la vittima che stava lavorando al solaio del fabbricato in costruzione
Nuova tragedia sul lavoro, avvenuta oggi in un cantiere edile di Pozzallo, nel Ragusano. Un operaio albanese di 36 anni è morto e un altro è rimasto ferito, ma non sarebbe in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione, il braccio della betoniera utilizzata per il getto del calcestruzzo avrebbe improvvisamente ceduto, colpendo in pieno la vittima che stava lavorando al solaio del fabbricato in costruzione. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure all'operaio, poi trasportato in condizioni disperate all'ospedale 'Maggiore-Baglieri' di Modica, dove è deceduto poco dopo.
La dinamica e le indagini
L'operaio rimasto ferito è un gruista, ma le sue condizioni di salute non sono gravi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri delle compagnie di Modica e Pozzallo per i rilievi di rito, insieme ai tecnici del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (Spresal) dell'Azienda sanitaria provinciale, per ricostruire l'esatta dell'accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. L'area del cantiere è stata posta sotto sequestro su disposizione della Procura di Ragusa che ha aperto un'inchiesta.
Approfondimento
Roma, lutto cittadino per operaio morto nel crollo torre dei Conti
Incidenti sul lavoro: i numeri e i casi recenti delle morti bianche
Dal crollo di Firenze nel cantiere di un supermercato, fino alla strage di Brandizzo. Negli ultimi mesi sono stati molti i casi di morti bianche. Secondo l’Inail, sono quasi tre i morti al giorno nel contesto lavorativo. I dati provvisori del 2023 mostrano una diminuzione del 4,5% rispetto all’anno precedente, passando da 1.090 a 1.041