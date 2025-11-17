Incidente sul lavoro a Pozzallo (Ragusa): un operaio morto e un ferito

Nuova tragedia sul lavoro, avvenuta oggi in un cantiere edile di Pozzallo, nel Ragusano. Un operaio albanese di 36 anni è morto e un altro è rimasto ferito, ma non sarebbe in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione, il braccio della betoniera utilizzata per il getto del calcestruzzo avrebbe improvvisamente ceduto, colpendo in pieno la vittima che stava lavorando al solaio del fabbricato in costruzione. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure all'operaio, poi trasportato in condizioni disperate all'ospedale 'Maggiore-Baglieri' di Modica, dove è deceduto poco dopo.