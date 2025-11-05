Roma, lutto cittadino per operaio morto nel crollo torre dei Conti

Le indagini e la messa in sicurezza



Intanto la procura di Roma indaga per omicidio colposo. I pm hanno disposto l'acquisizione di tutti gli atti relativi alla gara d'appalto per i lavori di restauro. Un aspetto su cui la Sovrintendenza capitolina ha reso noto che non c'è stato "alcun ricorso al criterio del massimo ribasso" né sono state consentite "forme di appalto a cascata", assicurando che "le procedure si sono svolte nel pieno rispetto dei protocolli in materia". I carabinieri sono tornati sul posto per nuovi rilievi, anche con l’ausilio di un drone, mentre nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia. Per precauzione tre nuclei familiari residenti in un edificio vicino sono stati evacuati e i vigili del fuoco effettueranno ulteriori verifiche sugli stabili circostanti. In prefettura, nella mattinata di ieri, si è riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il sindaco Roberto Gualtieri ha spiegato che c'è stato un confronto sull'avvio di un "lavoro tecnico immediato" per capire quali interventi fare per la messa in sicurezza della torre. Sulla struttura medievale "si stava concludendo la fase preliminare e i lavori di consolidamento, perché si era rivelata necessaria la rimozione dell'amianto" e che "il sito stava per essere consegnato per la parte 2 che prevedeva, sulla base di un progetto dei tecnici, la sua messa in sicurezza per poi poterne fare un centro culturale”, ha concluso.