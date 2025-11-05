Roma, lutto cittadino per operaio morto nel crollo torre dei Conti

A Roma è stato proclamato il lutto cittadino per Octav Stroici, l’operaio morto dopo il crollo alla Torre dei Conti ai Fori Imperiali. La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo e ha acquisito gli atti dell’appalto per i lavori di restauro. Avviate verifiche sulla sicurezza della zona, con evacuazioni preventive e un piano tecnico per mettere in sicurezza la torre
L'ennesima morte sul lavoro ferma la capitale. Oggi a Roma è stato proclamato lutto cittadino per Octay Stroici morto in ospedale dopo essere rimasto per oltre 11 ore sotto le macerie della Torre dei Conti. In tutti gli edifici comunali le bandiere saranno esposte a mezz'asta. I funerali si svolgeranno, invece, in Romania per volontà della famiglia.
Le indagini e la messa in sicurezza
Intanto la procura di Roma indaga per omicidio colposo. I pm hanno disposto l'acquisizione di tutti gli atti relativi alla gara d'appalto per i lavori di restauro. Un aspetto su cui la Sovrintendenza capitolina ha reso noto che non c'è stato "alcun ricorso al criterio del massimo ribasso" né sono state consentite "forme di appalto a cascata", assicurando che "le procedure si sono svolte nel pieno rispetto dei protocolli in materia". I carabinieri sono tornati sul posto per nuovi rilievi, anche con l’ausilio di un drone, mentre nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia. Per precauzione tre nuclei familiari residenti in un edificio vicino sono stati evacuati e i vigili del fuoco effettueranno ulteriori verifiche sugli stabili circostanti. In prefettura, nella mattinata di ieri, si è riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il sindaco Roberto Gualtieri ha spiegato che c'è stato un confronto sull'avvio di un "lavoro tecnico immediato" per capire quali interventi fare per la messa in sicurezza della torre. Sulla struttura medievale "si stava concludendo la fase preliminare e i lavori di consolidamento, perché si era rivelata necessaria la rimozione dell'amianto" e che "il sito stava per essere consegnato per la parte 2 che prevedeva, sulla base di un progetto dei tecnici, la sua messa in sicurezza per poi poterne fare un centro culturale”, ha concluso.
