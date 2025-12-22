Ostia, bus contro auto: muore ragazza di 28 anni

Grave l'amica della vittima, una 27enne estratta dai vigili del fuoco del comando di Roma e affidata ai sanitari del 118 che l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale. Lievemente ferito anche l'autista del bus
Tragico incidente stradale, questa mattina alle 5.30, a Ostia. Un'autovettura con all'interno due ragazze che percorreva via dei Romagnoli si è scontrata frontalmente, all'incrocio con via Andrea da Garessio, con un autobus. A perdere la vita, riferiscono i vigili del fuoco intervenuti, una 28enne. Grave la sua amica, una 27enne estratta dai vigili del fuoco del comando di Roma e affidata ai sanitari del 118 che l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale. Lievemente ferito anche l'autista del bus portato in codice giallo al pronto soccorso. Sul posto le forze dell'ordine per i relativi rilievi e l'accertamento delle cause.