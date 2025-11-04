Crollo Torre dei Conti a Roma, chi era l'operaio morto Octay Stroici

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Crollo Torre dei Conti, chi era Octay Stroici: morto dopo 11 ore sotto le macerie

Cronaca

Estratto vivo, ma in condizioni critiche, era arrivano al Policlinico Umbero I già in arresto cardiocircolatorio. La notizia che il suo cuore aveva smesso di battere è arrivata poco dopo mezzanotte. La premier Giorgia Meloni ha espresso “profondo dolore per la tragica scomparsa”

ascolta articolo

Non ce l'ha fatta Octay Stroici, l'operaio edile 66enne di origini romene rimasto per oltre 11 ore sotto le macerie del crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali, nel centro di Roma. L'uomo è deceduto al Policlinico Umberto I dopo essere stato travolto dai detriti dei due crolli dell'edificio storico di largo Corrado Ricci dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Estratto vivo, ma in condizioni critiche, era arrivano al nosocomio capitolino già in arresto cardiocircolatorio. La notizia che il suo cuore aveva smesso di battere è arrivata poco dopo mezzanotte. La premier Giorgia Meloni ha espresso “profondo dolore per la tragica scomparsa”.

Lascia moglie e una figlia

Originario di Suceava, nel nord della Romania, viveva da anni a Monterotondo, periferia nord di Roma, e lavorava come manovale nella Capitale. Si era sposato il 26 aprile del 2021 e proprio la moglie, accompagnata dall'ambasciatrice della Romania Gabriela Dancău, ha seguito tutte le operazioni di salvataggio, sostenuta sul posto dagli psicologi della sala operativa sociale del Comune. Sul luogo della tragedia era arrivata anche la figlia dalla provincia di Lecce. “Siamo vicini alla sua famiglia e ai suoi colleghi in questo momento di indicibile sofferenza”, ha aggiunto Meloni, passando poi a ringraziare “nuovamente i soccorritori e tutti coloro che si sono prodigati, senza sosta e con coraggio, nel tentativo di salvargli la vita”.

Rescue teams work on the site after a part of medieval tower "Torre dei Conti" collapses near the Roman Forum in the historic center of Rome on November 3, 2025. Three workers inside were evacuated, with one taken to hospital in critical condition, a spokesman for firefighters told AFP. But one worker remained inside, according to an official from the mayor's office. (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Vedi anche

Roma, crolla parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. FOTO

Cronaca: Ultime notizie

Crollo Torre dei Conti a Roma, chi era l'operaio morto Octay Stroici

Cronaca

Estratto vivo, ma in condizioni critiche, era arrivano al Policlinico Umbero I già in...

Caso Pandoro Balocco, Chiara Ferragni in tribunale a Milano. VIDEO

Cronaca

L'imprenditrice in aula per la seconda udienza pre-dibattimentale del procedimento che la vede...

Donna accoltellata a Milano, arrestato un 59enne: cosa sappiamo finora

Cronaca

Prima la coltellata, alle 9 del mattino di ieri, in piazza Gae Aulenti a Milano, ai danni di una...

Appalti truccati, chiesto l'arresto per Salvatore Cuffaro

Cronaca

Nel mirino della Procura di Palermo  18 persone - tra cui l'ex presidente della Regione...

4 novembre 1966: 59 anni fa l'alluvione che travolse Firenze. FOTO

Cronaca

Sono passati quasi 60 anni da quando l'Arno esondò nel capoluogo toscano: per salvarlo arrivarono...

21 foto

Cronaca: i più letti