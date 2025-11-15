Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, Axenia Manoli trovata morta in un bosco a Cave: cosa sappiamo

Cronaca
©Ansa

La 31enne di origini moldave è stata ritrovata senza vita a 200 metri dalla sua auto, che ventiquattro ore prima aveva utilizzato per accompagnare i suoi due figli a scuola. Gli inquirenti non hanno rinvenuti segni evidenti di violenza sul corpo, elemento che in attesa dell'autopsia avvalora al momento la pista del suicidio

ascolta articolo

In auto per portare i suoi due figli a scuola, poi la scomparsa nel nulla. Si indaga sulla morte di Axenia Manoli, la 31enne di origini moldave trovata senza vita la mattina del 14 novembre in un bosco a Cave, nell'hinterland di Roma. Di lei si erano perse le tracce circa ventiquattro ore prima quando il compagno, non vedendola rientrare dopo aver accompagnato i figli in classe, ha sporto denuncia ai carabinieri.

Sul corpo non sono emersi chiari segni di violenza

Secondo i primi riscontri investigativi, la donna si era allontanata a bordo dell'auto che è stata ritrovata a circa 200 metri dal corpo, sul quale non sono emersi chiari segni di violenza. La giovane è stata rinvenuta con gli stessi indumenti e accanto è stata trovata la borsa dentro la quale sembra non mancasse nulla. In attesa dei risultati dell'autopsia che faranno luce sulle cause del decesso, la pista del suicidio è quella, al momento, seguita dal nucleo investigativo di Frascati che - insieme ai carabinieri della stazione di Cave - hanno effettuato i rilievi intorno alla vettura, una Toyota Yaris. Le indagini sul gps dell'auto, trovata chiusa a chiave, potrebbero accertare gli ultimi movimenti compiuti dalla donna e dunque l'orario del decesso.

COMBO - Il cadavere di una donna di 51 anni è stato rinvenuto in un appartamento di piazza Sant'Alfonso, nel quartiere napoletano di Piscinola, 14 novembre 2025. Sul posto è giunta la polizia che ha avviato le indagini. Secondo quanto si apprende potrebbe trattarsi di un femminicidio perché sul corpo ci sono segni che riconducono a una possibile morte violenta. ANSA

Approfondimento

Nunzia Cappitelli morta a Napoli, non si esclude l’omicidio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

©Ansa

1/20
Cronaca

Femminicidi, da Ilaria Sula a Cinzia Pinna: i casi di cronaca del 2025

Donne, madri, figlie. Spesso uccise dall'ex partner o dal compagno, per desiderio di possesso, incapacità di accettare una separazione o comunque motivi correlati al solo fatto di essere donna. Vicende di violenza che continuano a occupare le pagine di cronaca. Dietro ai numeri dei femminicidi ci sono volti, storie, vite distrutte: ecco chi erano alcune delle vittime

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Cronaca

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla...

Roma, Axenia Manoli trovata morta in un bosco a Cave: cosa sappiamo

Cronaca

La 31enne di origini moldave è stata ritrovata senza vita a 200 metri dalla sua auto, che...

auto della polizia e axenia manoli

Nunzia Cappitelli morta a Napoli, non si esclude l’omicidio

Cronaca

Restano al momento aperte tutte le piste intorno al decesso della 51enne, trovata riversa a terra...

COMBO - Il cadavere di una donna di 51 anni è stato rinvenuto in un appartamento di piazza Sant'Alfonso, nel quartiere napoletano di Piscinola, 14 novembre 2025. Sul posto è giunta la polizia che ha avviato le indagini. Secondo quanto si apprende potrebbe trattarsi di un femminicidio perché sul corpo ci sono segni che riconducono a una possibile morte violenta. ANSA

Sci, scatta l'obbligo del casco: 150 euro multa a chi non lo indossa

Cronaca

Mai più senza casco sugli sci. È questo il nuovo decreto che, entrato in vigore dall'agosto...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 novembre: la rassegna stampa

Cronaca

Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. In primis gli attacchi russi su Kiev e le...

16 foto

Cronaca: i più letti