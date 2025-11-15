Roma, Axenia Manoli trovata morta in un bosco a Cave: cosa sappiamo

Sul corpo non sono emersi chiari segni di violenza

Secondo i primi riscontri investigativi, la donna si era allontanata a bordo dell'auto che è stata ritrovata a circa 200 metri dal corpo, sul quale non sono emersi chiari segni di violenza. La giovane è stata rinvenuta con gli stessi indumenti e accanto è stata trovata la borsa dentro la quale sembra non mancasse nulla. In attesa dei risultati dell'autopsia che faranno luce sulle cause del decesso, la pista del suicidio è quella, al momento, seguita dal nucleo investigativo di Frascati che - insieme ai carabinieri della stazione di Cave - hanno effettuato i rilievi intorno alla vettura, una Toyota Yaris. Le indagini sul gps dell'auto, trovata chiusa a chiave, potrebbero accertare gli ultimi movimenti compiuti dalla donna e dunque l'orario del decesso.