Nunzia Cappitelli morta a Napoli, non si esclude l’omicidio

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nunzia Cappitelli morta a Napoli, proseguono le indagini: non si esclude ipotesi omicidio

Cronaca
©Ansa

Restano al momento aperte tutte le piste intorno al decesso della 51enne, trovata riversa a terra nel suo appartamento nella periferia nord della città con una vistosa ferita alla testa e una bottiglia di vetro in frantumi. Nelle prossime ore verrà sentito nuovamente dagli inquirenti il compagno della donna, nei confronti del quale risulterebbero alcune denunce per maltrattamenti

ascolta articolo

Proseguono le indagini sulla morte di Nunzia Cappittelli, la 51enne trovata senza vita il 14 novembre nella sua casa in piazza Sant'Alfonso a Marianella, quartiere della periferia nord di Napoli. Gli uomini della questura di Napoli e del commissariato di Chiaiano, coordinati dal Pm Serio, mantengono aperte varie piste, dall'incidente domestico al possibile femminicidio. Per accertare le cause del decesso il magistrato di turno ha disposto l'autopsia sul corpo della donna, ritrovato intorno alle 15 da un conoscente - entrato nell'appartamento da una porta socchiusa - riverso a terra con una vistosa ferita alla testa e accanto una bottiglia di vetro in frantumi. 

 

Il compagno della donna verrà sentito ancora dagli inquirenti

Nelle prossime ore verrà sentito nuovamente il compagno della vittima, più giovane di qualche anno, nei confronti del quale risulterebbero in passato alcune denunce per maltrattamenti. Nel mini-appartamento al piano terra dove Nunzia Capittelli abitava solo da pochi mesi, gli uomini della polizia scientifica hanno effettuato un sopralluogo durato diverse ore. Nunzia, originaria del quartiere, viene descritta dai vicini come una persona riservata che non era mai stata vista in compagnia dell'uomo con cui aveva una relazione. "Era una persona tranquilla, che voleva integrarsi nella comunità parrocchiale", dice don Pasquale Fioretti, il parroco della chiesa di San Giovanni e Sant'Alfonso che conosceva la vittima da qualche mese.

Approfondimento

Donna trovata morta a Napoli, non escluso che sia stata uccisa

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

©Ansa

1/20
Cronaca

Femminicidi, da Ilaria Sula a Cinzia Pinna: i casi di cronaca del 2025

Donne, madri, figlie. Spesso uccise dall'ex partner o dal compagno, per desiderio di possesso, incapacità di accettare una separazione o comunque motivi correlati al solo fatto di essere donna. Vicende di violenza che continuano a occupare le pagine di cronaca. Dietro ai numeri dei femminicidi ci sono volti, storie, vite distrutte: ecco chi erano alcune delle vittime

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Cronaca

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla...

Roma, Axenia Manoli trovata morta in un bosco a Cave: cosa sappiamo

Cronaca

La 31enne di origini moldave è stata ritrovata senza vita a 200 metri dalla sua auto, che...

auto della polizia e axenia manoli

Nunzia Cappitelli morta a Napoli, non si esclude l’omicidio

Cronaca

Restano al momento aperte tutte le piste intorno al decesso della 51enne, trovata riversa a terra...

COMBO - Il cadavere di una donna di 51 anni è stato rinvenuto in un appartamento di piazza Sant'Alfonso, nel quartiere napoletano di Piscinola, 14 novembre 2025. Sul posto è giunta la polizia che ha avviato le indagini. Secondo quanto si apprende potrebbe trattarsi di un femminicidio perché sul corpo ci sono segni che riconducono a una possibile morte violenta. ANSA

Sci, scatta l'obbligo del casco: 150 euro multa a chi non lo indossa

Cronaca

Mai più senza casco sugli sci. È questo il nuovo decreto che, entrato in vigore dall'agosto...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 novembre: la rassegna stampa

Cronaca

Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. In primis gli attacchi russi su Kiev e le...

16 foto

Cronaca: i più letti