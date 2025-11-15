Nunzia Cappitelli morta a Napoli, non si esclude l’omicidio

Proseguono le indagini sulla morte di Nunzia Cappittelli , la 51enne trovata senza vita il 14 novembre nella sua casa in piazza Sant'Alfonso a Marianella, quartiere della periferia nord di Napoli. Gli uomini della questura di Napoli e del commissariato di Chiaiano, coordinati dal Pm Serio, mantengono aperte varie piste, dall'incidente domestico al possibile femminicidio. Per accertare le cause del decesso il magistrato di turno ha disposto l'autopsia sul corpo della donna, ritrovato intorno alle 15 da un conoscente - entrato nell'appartamento da una porta socchiusa - riverso a terra con una vistosa ferita alla testa e accanto una bottiglia di vetro in frantumi.

Il compagno della donna verrà sentito ancora dagli inquirenti

Nelle prossime ore verrà sentito nuovamente il compagno della vittima, più giovane di qualche anno, nei confronti del quale risulterebbero in passato alcune denunce per maltrattamenti. Nel mini-appartamento al piano terra dove Nunzia Capittelli abitava solo da pochi mesi, gli uomini della polizia scientifica hanno effettuato un sopralluogo durato diverse ore. Nunzia, originaria del quartiere, viene descritta dai vicini come una persona riservata che non era mai stata vista in compagnia dell'uomo con cui aveva una relazione. "Era una persona tranquilla, che voleva integrarsi nella comunità parrocchiale", dice don Pasquale Fioretti, il parroco della chiesa di San Giovanni e Sant'Alfonso che conosceva la vittima da qualche mese.