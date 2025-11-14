Donna trovata morta a Napoli, non escluso che sia stata uccisa

Offerte Black Friday
Donna trovata morta a Napoli, gli inquirenti non escludono che sia stata uccisa

Cronaca
©Ansa

La vittima, 51 anni, è stata rinvenuta in un appartamento in piazza Sant'Alfonso, nel quartiere napoletano di Piscinola. Sul corpo gli investigatori hanno riscontrato segni che fanno ipotizzare una morte violenta

Il corpo senza vita di una donna di 51 anni è stato rinvenuto nel pomeriggio in un appartamento a Napoli. Sul posto, in piazza Sant'Alfonso, nel quartiere napoletano di Piscinola che confina con il rione don Guanella e Scampia, è giunta la polizia che ha avviato le indagini. Secondo quanto si apprende, gli inquirenti non escludono l’ipotesi che la donna sia stata uccisa perché sul corpo ci sono segni che riconducono a una possibile morte violenta. La Polizia scientifica sta effettuando un sopralluogo e le indagini sono affidate alla squadra mobile della questura di Napoli, coordinata dalla pm Serio. 

