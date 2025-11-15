Meteo, prima la pioggia poi il gelo: ecco quando e dove

Introduzione
Piogge e gelo. È questo il quadro meteorologico che si prospetta per i prossimi giorni. Nel corso del weekend, su mezza Italia si registreranno precipitazioni e un clima tipicamente autunnale. E a partire dalla prossima settimana, invece, arriverà la prima ondata di gelo, con l'irruzione di venti freddi dal Nord Europa e un peggioramento delle condizioni meteo a partire da martedì 18, soprattutto nel Centro Sud. Ecco le previsioni.
Pioggia nel weekend
La lunga parentesi di tempo stabile e mite, che da giorni avvolge il nostro Paese, è destinata a chiudersi. L'anticiclone africano, con il suo carico di calda stabilità, inizierà a dare i primi segnali di crisi che, già nel weekend, saranno evidenti per effetto del transito di una perturbazione. Nel corso del fine settimana, su mezzo Stivale, si assisterà a piogge e temperature più rigide.
Le previsioni di oggi 15 novembre
Come sottolinea Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, sull'Italia si registreranno due perturbazioni. La prima raggiungerà la penisola già nella giornata di oggi, sabato 15 novembre, con piogge più frequenti su Liguria, Piemonte e Lombardia. Le precipitazioni tenderanno ad estendersi anche al Veneto e all'alta Toscana, intensificandosi localmente.
Oggi sole al Centro e al Sud
Nella giornata di oggi, 15 novembre, continuerà a splendere il sole sul resto del Centro, al Sud e sulle due Isole Maggiori, con temperature in leggero aumento a causa del rinforzo dei venti dai quadranti meridionali.
Le previsioni di domenica 16 novembre
La seconda perturbazione atlantica si registrerà poi domenica 16 Novembre, con piogge battenti soprattutto sulle regioni del Nord e sulla Toscana. Le precipitazioni saranno più forti sulla Liguria, anche con nubifragi, sui settori montuosi della Lombardia e, in serata, anche su quelli del Triveneto.
Neve a oltre 2.000 metri
Si segnala, nella giornata di domenica 16 novembre, anche il ritorno della neve sulle nostre montagne con fiocchi oltre i 1.800-2.000 metri di quota.
Ondata di freddo dalla prossima settimana
A partire dalla prossima settimana, arriverà il vero freddo. Tra martedì 18 e mercoledì 19 novembre, il passaggio di un vortice sul Mediterraneo potrebbe portare ancora piogge, anche intense, su gran parte del Centro-Sud. A partire da giovedì 20 novembre ci sarà la vera ondata di gelo che, proveniente dal Nord Europa, colpirà prima le regioni settentrionali determinando un evidente calo delle temperature.
Gelo in arrivo in tutta Italia
Il nucleo di aria fredda scenderà verso il Mediterraneo, abbassando le temperature al di sotto della media stagionale anche al Centro. Entro martedì 18 sera, l'ondata di freddo raggiungerà anche le regioni meridionali.
Temperature più rigide
Le colonnine di mercurio potranno scendere anche di 8-10°C rispetto ai valori attuali, in particolare al Nord. Nelle regioni settentrionali infatti le temperature massime passeranno dagli attuali 15-16°C di località della Val Padana a valori a una cifra, compresi tra i 7°C e gli 8°C.