Meteo, prima la pioggia poi il gelo: ecco quando e dove

Introduzione

Piogge e gelo. È questo il quadro meteorologico che si prospetta per i prossimi giorni. Nel corso del weekend, su mezza Italia si registreranno precipitazioni e un clima tipicamente autunnale. E a partire dalla prossima settimana, invece, arriverà la prima ondata di gelo, con l'irruzione di venti freddi dal Nord Europa e un peggioramento delle condizioni meteo a partire da martedì 18, soprattutto nel Centro Sud. Ecco le previsioni.