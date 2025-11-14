Meteo, neve a bassa quota a novembre: dove e quando. Le previsioni

Introduzione

Quando arriverà la neve? Dopo un autunno particolarmente mite, sembra che a breve la situazione sia destinata a cambiare: secondo le previsioni del portale iLMeteo.it verso la fine di novembre è possibile che si apra una “svolta fredda”, con crollo delle temperature e possibili nevicate “fino a quote molto basse”, nonostante la neve sia piuttosto rara in questo mese, se si guarda a quello che è successo nell’ultima ventina di anni. Ecco cosa aspettarsi, partendo dai prossimi giorni (LE PREVISIONI METEO DI SKY TG24).