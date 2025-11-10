Meteo, arriva l'estate di San Martino: da 3 a 6 gradi sopra la media

Su gran parte dell’Italia splenderà il sole per quasi tutta la settimana. I meteorologi hanno fatto sapere infatti che, anche quest’anno, l’estate di San Martino non deluderà. L'elemento predominante dei prossimi giorni sarà quindi la stabilità atmosferica, con ampi spazi sereni che interesseranno gran parte delle regioni da Nord a Sud. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, ha confermato che con l'allontanamento del vortice ciclonico, l’Italia si prepara a vivere una settimana all'insegna di un clima soleggiato, con qualche eccezione, a partire da domani 11 novembre.

La leggenda di San Martino

C’era una volta un soldato, che cavalcava in una notte gelida di fine autunno. Si chiamava Martino ed era un cavaliere valoroso dell’esercito di Roma della guardia imperiale. Tra le sue mansioni, quella di sorvegliare l’accampamento dei soldati. Una sera, durante la consueta ronda, Martino si accorse della presenza di un vecchio mendicante poco fuori dall’accampamento. Quella sera faceva molto freddo e l’anziano signore tremava: era vestito di pochi stracci. Il soldato decise di aiutare il pover’uomo e con la spada tagliò in due il suo lungo mantello bianco e diede l’esatta metà al medicante. Secondo la leggenda, dopo che Martino ebbe donato metà del suo mantello al mendicante, il cielo si schiarì e il freddo cessò: nacque così l’estate di San Martino, ovvero quel periodo di novembre in cui, dopo i primi freddi autunnali, il sole torna a riscaldare l’aria per qualche giorno.