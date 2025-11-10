Meteo, arriva l'estate di San Martino: da 3 a 6 gradi sopra la media

Nei prossimi giorni si espanderà sul Mediterraneo e poi su buona parte dell'Europa un anticiclone che manterrà temperature miti fino al prossimo weekend
Su gran parte dell’Italia splenderà il sole per quasi tutta la settimana. I meteorologi hanno fatto sapere infatti che, anche quest’anno, l’estate di San Martino non deluderà. L'elemento predominante dei prossimi giorni sarà quindi la stabilità atmosferica, con ampi spazi sereni che interesseranno gran parte delle regioni da Nord a Sud. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, ha confermato che con l'allontanamento del vortice ciclonico, l’Italia si prepara a vivere una settimana all'insegna di un clima soleggiato, con qualche eccezione, a partire da domani 11 novembre.
La leggenda di San Martino
C’era una volta un soldato, che cavalcava in una notte gelida di fine autunno. Si chiamava Martino ed era un cavaliere valoroso dell’esercito di Roma della guardia imperiale. Tra le sue mansioni, quella di sorvegliare l’accampamento dei soldati. Una sera, durante la consueta ronda, Martino si accorse della presenza di un vecchio mendicante poco fuori dall’accampamento. Quella sera faceva molto freddo e l’anziano signore tremava: era vestito di pochi stracci. Il soldato decise di aiutare il pover’uomo e con la spada tagliò in due il suo lungo mantello bianco e diede l’esatta metà al medicante. Secondo la leggenda, dopo che Martino ebbe donato metà del suo mantello al mendicante, il cielo si schiarì e il freddo cessò: nacque così l’estate di San Martino, ovvero quel periodo di novembre in cui, dopo i primi freddi autunnali, il sole torna a riscaldare l’aria per qualche giorno.
L’eccezione nel nord ovest
Un'eccezione alla generale stabilità sarà rappresentata dai settori del Nord-Ovest, con la Liguria che vedrà possibili nubi basse e deboli pioviggini. Fenomeni simili potranno interessare anche l'alta Toscana. Queste due regioni saranno anche le prime a osservare un deciso peggioramento del tempo nel fine settimana a causa di un peggioramento che dovrebbe farsi più consistente ovunque nella giornata di domenica 16 novembre.
Verso la stagione più fredda dell’anno
Le proiezioni degli esperti indicano infine un netto cambiamento delle condizioni meteo a partire dalla seconda metà del mese di novembre. Presto sarà infatti in arrivo, un’aria più fredda che interesserà tutta la penisola e che aprirà le porte all’imminente inverso.
