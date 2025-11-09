Maltempo, allagamenti a Palermo. Lunedì allerta gialla in 3 Regioni

Il maltempo non ha risparmiato neanche Milazzo (in foto), dove diverse strade sono state allagate. "Stiamo monitorando e intervenendo in vari punti della città per l'ennesimo temporale con precipitazioni fuori dalla norma", ha scritto su Facebook il sindaco Pippo Midili, che ha attivato il Centro operativo comunale. "Il personale di Protezione civile, i vigili urbani e il personale del Comune sono sul territorio per alleviare i disagi che si stanno inevitabilmente creando", ha aggiunto il primo cittadino.

Allagamento - Profilo Facebook sindaco Milazzo