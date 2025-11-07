Cop30, a Belem il vertice dei leader sul Clima. Polemica per assenze

Nella città brasiliana si sono riuniti i vertici di una cinquantina di Paesi. L'incontro tra i leader anticipa le trattative vere e proprie della trentesima Conferenza sul clima delle Nazioni Unite. Per Lula è “il vertice della verità” ma i big lo disertano. Presenti Macron, Merz, Starmer e i leader Ue. Assenti Trump, Xi Jinping e Meloni

Alle porte dell'Amazzonia brasiliana, nella simbolica città di Belém, i vertici di circa 50 Paesi si sono riuniti per tracciare il bilancio di dieci anni dall'accordo di Parigi che, nel 2015, segnò l'inizio della lotta globale ai cambiamenti climatici. L'incontro tra i leader anticipa le trattative vere e proprie della trentesima Conferenza sul clima delle Nazioni Unite. Trattative che entreranno nel vivo dal 10 al 21 novembre e che, nella strategia degli organizzatori, devono partire da un concetto: "La transizione è irreversibile”.

Presenti e assenti Nell'idea del padrone di casa, Luiz Inacio Lula da Silva, dovrà essere "la Cop della verità", con meno parole e più impegni concreti sulle promesse del passato. "Forze estremiste" sono impegnate nella fabbricazione di "menzogne" per ottenere vantaggi elettorali "a danno dell'ambiente", ha ammonito ieri il leader brasiliano nell'accogliere i leader presenti, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Keir Starmer. Sul vertice pesa però l'assenza di molti leader dei Paesi G20, tra cui Donald Trump e Xi Jinping, rispettivamente l'11 e il 29% delle emissioni globali. Assente anche Giorgia Meloni. Vedi anche Cosa dobbiamo aspettarci dalla Cop30 di Belem

Il ruolo dell’Ue A colmare il vuoto punta l'Unione europea, decisa a giocare un ruolo di primo piano nella diplomazia climatica, forte di un accordo appena raggiunto, a fatica, sui propri obiettivi climatici al 2035 - richiesti all'Ue proprio dagli impegni di Belém - e su quelli al 2040, con la conferma (con più flessibilità) del taglio del 90% delle emissioni rispetto ai livelli del 1990. "Faremo di tutto perché questa Cop sia un successo", ha assicurato Ursula von der Leyen, rivendicando che "l'Europa arriva a Belém con obiettivi climatici chiari e solidarietà verso i soggetti più a rischio. Il mondo ha bisogno di un'azione multilaterale forte per affrontare l'emergenza climatica". A Belem, Von der Leyen chiederà innanzitutto di mantenere il contenimento del riscaldamento globale a 1,5 gradi come un obiettivo alla portata. Vedi anche Cop30, il vertice prima dell'ora della verità