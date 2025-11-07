Cop30, a Belem il vertice dei leader sul Clima. Polemica per assenze

Nella città brasiliana si sono riuniti i vertici di una cinquantina di Paesi. L'incontro tra i leader anticipa le trattative vere e proprie della trentesima Conferenza sul clima delle Nazioni Unite. Per Lula è “il vertice della verità” ma i big lo disertano. Presenti Macron, Merz, Starmer e i leader Ue. Assenti Trump, Xi Jinping e Meloni
Alle porte dell'Amazzonia brasiliana, nella simbolica città di Belém, i vertici di circa 50 Paesi si sono riuniti per tracciare il bilancio di dieci anni dall'accordo di Parigi che, nel 2015, segnò l'inizio della lotta globale ai cambiamenti climatici. L'incontro tra i leader anticipa le trattative vere e proprie della trentesima Conferenza sul clima delle Nazioni Unite. Trattative che entreranno nel vivo dal 10 al 21 novembre e che, nella strategia degli organizzatori, devono partire da un concetto: "La transizione è irreversibile”.
Presenti e assenti
Nell'idea del padrone di casa, Luiz Inacio Lula da Silva, dovrà essere "la Cop della verità", con meno parole e più impegni concreti sulle promesse del passato. "Forze estremiste" sono impegnate nella fabbricazione di "menzogne" per ottenere vantaggi elettorali "a danno dell'ambiente", ha ammonito ieri il leader brasiliano nell'accogliere i leader presenti, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Keir Starmer. Sul vertice pesa però l'assenza di molti leader dei Paesi G20, tra cui Donald Trump e Xi Jinping, rispettivamente l'11 e il 29% delle emissioni globali. Assente anche Giorgia Meloni.
Vedi anche
Cosa dobbiamo aspettarci dalla Cop30 di Belem
Il ruolo dell’Ue
A colmare il vuoto punta l'Unione europea, decisa a giocare un ruolo di primo piano nella diplomazia climatica, forte di un accordo appena raggiunto, a fatica, sui propri obiettivi climatici al 2035 - richiesti all'Ue proprio dagli impegni di Belém - e su quelli al 2040, con la conferma (con più flessibilità) del taglio del 90% delle emissioni rispetto ai livelli del 1990. "Faremo di tutto perché questa Cop sia un successo", ha assicurato Ursula von der Leyen, rivendicando che "l'Europa arriva a Belém con obiettivi climatici chiari e solidarietà verso i soggetti più a rischio. Il mondo ha bisogno di un'azione multilaterale forte per affrontare l'emergenza climatica". A Belem, Von der Leyen chiederà innanzitutto di mantenere il contenimento del riscaldamento globale a 1,5 gradi come un obiettivo alla portata.
Vedi anche
Cop30, il vertice prima dell'ora della verità
La posizione italiana
Il vicepremier italiano Antonio Tajani, in rappresentanza del governo, dice che l'agenda verde "non deve rappresentare un vincolo" ma una “opportunità". L'Ue, dal canto suo, tornerà a insistere sulla promozione di un'alleanza "aperta" con partner come il Canada, la Cina e il Brasile per definire un'agenda globale sulla tassazione del carbonio mentre giovedì il Brasile lancerà un fondo dedicato alla protezione delle foreste tropicali e un'iniziativa per aumentare la produzione di carburanti sostenibili.
Il programma
Il vertice sul clima anticipa la 30esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP30), che dal 10 al 21 novembre - sempre nella cittadina amazzonica - riunirà le parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite, a vent'anni dall'entrata in vigore del protocollo di Kyoto e a dieci dall'adozione dell'accordo di Parigi. Il governo brasiliano ha confermato la partecipazione di 143 delegazioni: di queste, 57 guidate da capi di Stato e di governo, oltre a 39 ministri e rappresentanti di diverse organizzazioni internazionali. Attesi oltre 50mila visitatori, tra questi 15mila rappresentanti dei movimenti sociali, che partecipano al programma parallelo del Vertice dei Popoli.
Vedi anche
COP30 in Brasile, presidente Lula arriva a Belem
©Getty
Cop30 in Brasile, quali leader mondiali saranno presenti (e quali no)
Presenti il francese Macron, il tedesco Merz e l’inglese Starmer, ma non ci saranno né Donald Trump né Xi Jinping. Assente anche la premier Giorgia Meloni, con l’Italia che è rappresentata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani