COP30 in Brasile, presidente Lula arriva a Belem

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha raggiunto la città di Belem per il Summit dei leader mondiali sull'azione per il clima. L'incontro ha il fine di contribuire a definire la direzione politica della COP30, il cui inizio è previsto per lunedì.
