Cop30, il vertice prima dell'ora della verità

Un’anteprima ad alto tasso politico a Belém: 143 delegazioni si riuniscono per tracciare la rotta della conferenza sul clima più attesa dell’anno. Incontro che precede eccezionalmente l’apertura della COP30 a causa della limitata capacità ricettiva della città amazzonica e che assume un valore simbolico e strategico senza precedenti. Tra ambizioni disattese e nuovi fondi promessi, si punta a rilanciare la fiducia e a tradurre in azione gli impegni di Parigi e Dubai, mentre gli Usa più che defilarsi, remano contro