Principe William alla Cop30 in Brasile: "Il momento è cruciale"

Sulla questione dell’emergenza climatica il mondo è di fronte a un “momento cruciale”. Lo ha detto il principe William intervenendo alla Cop30 di Belém, in Brasile. L’erede al trono britannico si è recato alla conferenza dell'Onu sul clima in rappresentanza di suo padre, re Carlo III, capo di Stato del Regno Unito. I reali di Gran Bretagna sono da sempre molto sensibili all'ecologia e al cambiamento climatico: William ha ereditato questo interesse dal padre, pioniere dell’ambientalismo e molto attivo sul tema. "Ci riuniamo oggi qui, nel cuore dell'Amazzonia, in un momento cruciale della storia umana che richiede coraggio, cooperazione e un impegno risoluto per il futuro del nostro pianeta", ha sottolineato nel suo appello il principe di Galles.

Viaggio in Brasile William ha parlato alla Cop ieri, 6 novembre, arrivando a Belém nell'ambito di un viaggio lungo cinque giorni. Il principe di Galles in Brasile ha preso parte nei giorni scorsi anche ad altre iniziative legate all'ambiente, come la consegna dei Premi Earthshot 2025 (dei riconoscimenti di alto livello per l'ambiente) di cui è patrono. Alla Cop30, il Regno Unito è rappresentato fra gli altri anche dal premier laburista, Keir Starmer, il quale ha deciso di partecipare dopo aver annunciato un iniziale forfait che aveva indignato i movimenti ecologisti. Presenti poi il ministro per l'Energia e il Net Zero, Ed Miliband, e il sindaco di Londra, Sadiq Khan.