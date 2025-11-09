Venezia, delfino avvistato in Laguna. Gli esperti: "Non avvicinatevi"

Già da diverse settimane sono sempre più frequenti gli avvistamenti di questi animali ma proprio "Mimmo", come è stato ribattezzato, ha deciso, da tempo, di sostare in una delle zone più rumorose e a maggior densità di imbarcazioni della Laguna. La sua presenza è stata notata più volte da curiosi, turisti e anche animalisti ed esperti, questi ultimi preoccupati per la salute dell'animale

Appartiene alla specie dei tursiopi e qualcuno lo ha simpaticamente ribattezzato "Mimmo". Si tratta di un delfino che, schivando gondole e vaporetti, è stato avvistato da tempo in una delle zone più trafficate della laguna di Venezia.

La scelta dell'animale

Già da diverse settimane, a Venezia, sono sempre più frequenti gli avvistamenti di questi animali ma proprio questo esemplare ha deciso, da qualche tempo, di sostare in una delle zone più rumorose e a maggior densità di imbarcazioni della Laguna. La sua presenza è stata notata più volte da curiosi, turisti e anche animalisti ed esperti, questi ultimi preoccupati per la salute dell'animale. Dopo l'ennesimo avvistamento, sembra che le condizioni di salute di "Mimmo" siano buone e, hanno comunicato gli esperti del Museo di Storia naturale di Venezia, sembra anche che sia uscito più volte in mare. Fattore, questo, che potrebbe far intendere che non si tratta di un animale intrappolato nella laguna ma di uno che ha scelto volontaramente di stare nel bacino di San Marco.