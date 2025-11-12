Meteo, maltempo in arrivo nel weekend 15 e 16 novembre. Le previsioni

Introduzione
Prosegue nei prossimi giorni l’ondata di bel tempo e temperature miti che ha caratterizzato i giorni dell'estate di San Martino. Una “Novembrata” che durerà fino a venerdì ma che poi lascerà spazio a nuove perturbazioni. Per il momento il tempo resta stabile grazie all'anticiclone che garantisce sole sulla gran parte della penisola: solo alcune nebbie occasionali in Pianura Padana e leggera pioggerella in Liguria e alta Toscana. Il weekend del 15 e 16 novembre arriverà una perturbazione dal Nord che porterà pioggia, tempo uggioso e calo delle temperature su tutta l’Italia.
Quello che devi sapere
Le previsioni di oggi 12 novembre
- La giornata di oggi segue l’andamento dei giorni scorsi con un ampio soleggiamento sulle Alpi centro orientali e vicine pianure, nubi irregolari sul resto delle regioni. Sulle regioni settentrionali valori massimi attesi tra i 12 e i 17 gradi su tutte le città.
- Al Centro tempo parzialmente soleggiato in Toscana e prevalentemente sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni grazie all’alta pressione che permette la prosecuzione dell’estate di San Martino.
- Atmosfera stabile grazie all’alta pressione anche al Sud dove la giornata sarà contraddistinta da un tempo stabile e cielo sereno. Temperature miti con valori massimi attesi tra i 14 gradi di Potenza e i 17-20 delle altre città.
Le previsioni di giovedì 13 novembre
- Prosegue l’estate di San Martino. Sulle regioni settentrionali atmosfera stabile grazie alla presenza di un campo di alta pressione. La giornata sarà caratterizzata da un cielo poco nuvoloso sui settori alpini e prealpini. Qualche nuvola invece sulle zone pianeggianti e sulla Liguria dove non si potrà escludere una leggera pioggerella, così come sul triestino. Temperature miti con valori massimi attesi tra i 14 e i 17 gradi su tutte le città.
- Anche sulle regioni centrali un campo di alta pressione garantisce un'atmosfera stabile. La giornata sarà caratterizzata da sole quasi ovunque, fatta eccezione per la Toscana dove la nuvolosità risulterà più presente. Temperature miti e con picchi oltre la media stagionale con valori massimi compresi tra i 17 e i 21 gradi su gran parte delle città.
- Infine clima piacevole anche sulle regioni meridionali: il sole avrà la meglio portando le temperature a valori massimi di 16 e 20 gradi su gran parte delle città.
Le previsioni di venerdì 14 novembre
- Sebbene la giornata di venerdì sia ancora caratterizzata da bel tempo prevalente, la pressione inizierà a diminuire preparando la penisola al maltempo del fine settimana. Sulle regioni settentrionali il cielo sarà prevalentemente nuvoloso con pioggerella in Liguria, sul Piemonte e sulla Venezia Giulia. In serata il tempo peggiorerà sul Piemonte e ancora in Liguria con piogge più diffuse e moderate. Temperature stabili con valori massimi attesi tra i 13 e i 16 gradi su tutte le città.
- Al Centro tempo asciutto ma con cielo nuvoloso o coperto in particolar modo su Toscana, Umbria e Lazio. Valori massimi compresi tra i 15-18 gradi delle città peninsulari e fino a 22-23 gradi in Sardegna.
- Al meridione resiste l’alta pressione pertanto la giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Attese nubi marittime (quindi con cielo coperto) mattutine sulle coste della Campania. Valori massimi attesi tra i 16 e i 21 gradi su gran parte delle città.
Le previsioni di sabato 15 novembre
Dalle prime ore di sabato arriverà il maltempo. Una perturbazione atlantica porterà sull’Italia il clima e le temperature tipiche della stagione autunnale. Il 15 novembre il maltempo arriverà sulla penisola passando prima dai quadranti nord occidentali con le prime piogge che interesseranno in particolare Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia.
Nel pomeriggio il maltempo si estenderà anche sull’alta Toscana. Possibili deboli nevicate sulle zone montuose solamente oltre i 2000 metri di quota. Più soleggiato invece sui settori adriatici, al Sud e sulle due Isole Maggiori. Le regioni meridionali potrebbero addirittura avere un leggero ulteriore rialzo delle temperature con picchi fino a 23-24 gradi a Palermo e Cagliari.
Le previsioni di domenica 16 novembre
Se la giornata di sabato lascerà ancora spazio a zone di beltempo, il ribaltone definitivo arriverà domenica 16 novembre. La perturbazione atlantica sfonderà definitivamente sull’Italia, provocando un cambio ancor più netto delle condizioni atmosferiche su gran parte dell'Italia. Il tempo sarà prevalentemente piovoso o comunque uggioso, con cielo grigio, forte umidità e precipitazioni diffuse specialmente al Nord e al Centro. Le precipitazioni saranno più insistenti su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Allerta su Levante ligure e Versilia dove non si escludono possibili nubifragi.