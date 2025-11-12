Meteo, maltempo in arrivo nel weekend 15 e 16 novembre. Le previsioni

Introduzione

Prosegue nei prossimi giorni l’ondata di bel tempo e temperature miti che ha caratterizzato i giorni dell'estate di San Martino. Una “Novembrata” che durerà fino a venerdì ma che poi lascerà spazio a nuove perturbazioni. Per il momento il tempo resta stabile grazie all'anticiclone che garantisce sole sulla gran parte della penisola: solo alcune nebbie occasionali in Pianura Padana e leggera pioggerella in Liguria e alta Toscana. Il weekend del 15 e 16 novembre arriverà una perturbazione dal Nord che porterà pioggia, tempo uggioso e calo delle temperature su tutta l’Italia.