A22, diversi incidenti per la nebbia: chiuso un tratto di 66 km

La fitta nebbia di questa mattina ha causato una serie di incidenti lungo l’autostrada A22 del Brennero, in entrambe le direzioni di marcia. In totale sono sei i sinistri segnalati, diversi dei quali nel tratto compreso tra Pegognaga e Mantova Sud. Gli scontri hanno provocato il blocco del traffico e la chiusura dell’autostrada per circa 66 chilometri

7 feriti trasportati in ospedale a seguito di 4 diversi incidenti

Gli episodi più gravi si sono registrati in direzione Brennero. Poco prima delle dieci, una mezza dozzina di persone è rimasta ferita in un incidente con un tir. Circa venti minuti dopo, nello stesso punto, si è verificato un secondo incidente con più feriti. In totale sono sette le persone trasportate in ospedale a seguito di quattro diversi incidenti avvenuti sull’Autobrennero, a causa della nebbia. Un camionista di 51 anni è rimasto incastrato nella cabina del suo camion ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova in codice rosso con un grave trauma alla gamba. Altri cinque feriti, con traumi di diversa entità, sono stati trasferiti sempre all’ospedale di Mantova, mentre un’altra persona, in condizioni meno gravi, è stata portata in codice verde all’ospedale di Pieve di Coriano. A causa degli incidenti e delle operazioni di soccorso, l’autostrada resta temporaneamente chiusa in più punti. Sono stati interdetti alcuni ingressi: a Carpi verso il Brennero, a Reggiolo in entrambe le direzioni, così come a Pegognaga, Mantova Nord e Nogarole Rocca in direzione Modena.