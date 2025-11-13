Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 novembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, la bufera Epstein su Trump: il finanziere pedofilo morto in carcere nel 2019 scrisse in una mail che Trump trascorse “ore” a casa sua con Virginia Giuffre, una delle vittime del suo traffico sessuale. Ampio spazio anche allo scandalo corruzione a Kiev, con Zelensky che silura due ministri. In Italia, l’intesa Pd-Fdi: assenza di "consenso libero e attuale" entra nel reato di violenza sessuale. Tra le notizie di sport, Sinner ha sconfitto Zverev alle Atp Finals di Torino
- In apertura la bufera Epstein su Trump: “Epstein, ecco le mail su Trump”, con il riferimento ai documenti pubblicati e alle accuse che coinvolgono il presidente americano. In spalla a destra “Corruzione in Ucraina, ira di Zelensky: via due ministri”. In evidenza, anche “Meloni-Schlein, asse tra le leader sulle violenze” e “Venezuela, i bersagli Usa Maduro mobilita le truppe”. In taglio basso spazio alla musica con “Carboni, il palco e gli amici: ‘La mia nuova primavera’” e l’abbraccio con Elisa e Jovanotti”.
- In apertura “Epstein travolge Trump”, rivelate mail del pedofilo morto suicida: “La Casa Bianca: non ha fatto niente di male, fango dei dem”. In spalla spazio al tema politico con “Accordo Meloni-Schlein: ‘Senza consenso è stupro’”. Tra gli altri titoli, “Tassa sui pacchi extra Ue, un aiuto alla manovra” e “Scandalo appalti, Zelensky silura due ministri corrotti”. In taglio basso, “Sinner batte Zverev e vola in semifinale” e “L'Algeria libera lo scrittore Sansal ‘Grazie Berlino’”.
- In apertura “‘Sfruttate i femminicidi’, bufera su Valditara”, con il commento “Chi ha paura di insegnare il sesso”. Sotto, il caso internazionale: “Trump, il Virginia gate”. In spalla, “Migranti schiavi al governo dai sovranisti Ue: ‘Nessun aiuto’”. Tra gli altri temi, la manovra: “Taglio delle tasse sugli affitti brevi, lo stop di Meloni a Forza Italia”. In alto, “Bosia, il paese delle Langhe che ha adottato la volpe” e “Sinner piega anche Zverev Musetti-Alcaraz, notte show”.
- L’apertura è economica “Pnrr, revisione salva-fondi”, sul primo ok dell’Europa alla rimodulazione del recovery plan italiano. Al centro pagina “Luca Carboni sul palco: ‘Ora mi sento diverso’”, dopo la malattia del cantautore bolognese. In evidenza anche “Epstein, una mail accusa Trump e lui: ‘Bufala dem’”. In spalla, “Corruzione in Ucraina, Zelensky licenzia due ministri chiave” e “Asse Meloni-Schlein stretta sugli stupri: cambia il consenso”. In alto, “Sinner spazza via anche Zverev. E già in semifinale”.
- In apertura “Borse, l’Europa torna sui massimi”, sull’andamento positivo dei mercati e la spinta delle Big Tech. In evidenza anche “Imposte sui dividendi verso due soglie: quota del 5% o valore a 1,2 miliardi di euro”. In taglio centrale, l’analisi “Giovani in fuga dal Mezzogiorno: l’emorragia brucia 4 miliardi” e “Scatto della produzione industriale”. In spalla “Valditara, bagarre alla Camera per dichiarazione sui femminicidi” e “Corruzione in Ucraina: silurati due ministri”.
- In apertura “Bomba a Ranucci, nessuna pista politica”, “smentito il teorema della sinistra”. In evidenza, “Mail di Epstein su Trump: ‘È stato ore con Virginia’”, e “Smascherato Gratteri: ‘Un falso su Falcone’”. L’editoriale “Auto elettrica: ora arriva il conto”. In evidenza, “Francesca Verdini si sfoga: linciata sui social, un orrore”. In alto, cronaca nera con “Tragedia all’asilo: bimbo di 2 anni impigliato al ramo muore soffocato”.
- L’apertura è dedicata a “Tajani dà 200 milioni agli amici dove si vota”, con l’accusa al ministro degli Esteri di aver destinato fondi a Puglia e Campania in vista delle elezioni. “Nessun legame”, il ministro nega. In primo piano anche, “Effetto Ucraina sull’energia: il cibo ci costa il 25% di più”, con l’analisi sull’aumento dei prezzi alimentari. In spalla, “Zelensky perde terre e ministri: l’Ue più lontana”, sullo scandalo tangenti a Kiev e “Email di Epstein: Trump restò ore con una ragazza”.
- L’apertura è su “I sindaci chiedono risorse, Meloni assicura: niente tagli”, con la premier che garantisce ai Comuni il sostegno nella manovra. In primo piano anche “Bimbo impigliato a un ramo, muore soffocato all’asilo nido”, tragedia avvenuta ad Arezzo. In spalla, “Scandalo corruzione, Zelensky caccia due ministri” e “Spunta una mail di Epstein: anche Trump con le mie ragazze”. In taglio basso: “Amano i romanzi e ogni giorno leggono per un’ora, così i giovani riscoprono i libri”.
- L’apertura è dedicata a “Come ci si prepara ai droni russi”, con un’analisi sull’Ucraina e l’allerta per gli attacchi aerei di Mosca. In taglio alto, il commento “Invece di sindacare il focolaio ebraico, Mamdani guardi la trave che ha conficcata nel suo occhio. E metta un indiano a capo dello staff”. In spalla, “La diplomazia di Mosca è l’altra arma di Putin contro Kyiv”. In basso, “L’Irpef dei ricchi e dei poveri”.
- L’apertura è su “La mala educazione”, titolo dedicato alle polemiche sulle lezioni di educazione sessuale: “il ministro Valditara bersagliato alla camera dalle critiche perde le staffe: ‘Vergogna, sfruttate i femminicidi’ e va via”. In evidenza anche “Neanche gli Usa credono al piano Gaza”, con l’analisi sullo stallo diplomatico. In spalla, “Troppo trash anche per i loro elettori”. In taglio basso “Meloni smentita: tagli da 2,8 miliardi”.