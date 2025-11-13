Inchiesta urbanistica Milano, Cassazione: "Catella non va arrestato"

La Cassazione ha deciso di respingere il ricorso della Procura di Milano e, dunque, ha confermato i provvedimenti del Tribunale del Riesame con cui sono stati revocati, lo scorso agosto , per assenza di gravi indizi sulla presunta corruzione gli arresti domiciliari per il Ceo di Coima, Manfredi Catella. Lo stesso è accaduto per uno dei componenti della Commissione paesaggio del Comune, Alessandro Scandurra e per la misura cautelare destinata al patron di Bluestone, Andrea Bezziccheri, l'unico che era finito in carcere, a luglio scorso, nell'ambito della maxi inchiesta sulla gestione dell'urbanistica del capoluogo lombardo.

Non dimostrabile un accordo corruttivo

La sesta sezione penale della Suprema Corte, in sostanza, ha dichiarato "inammissibile" il ricorso della Procura milanese, confermando così la revoca delle ordinanze d'arresto, decisa dal Riesame, per Catella, per Scandurra e per Bezziccheri. Il sostituto pg di Cassazione, Cristina Marzagalli, aveva chiesto di dichiarare infondati i ricorsi presentati dalla Procura contro i provvedimenti del Riesame per Scandurra e Bezziccheri e proposto il rigetto dell'atto di impugnazione dei pm milanesi su Catella. Nell'atto del pg, in particolare, è stato segnalato "che le risultanze in atti non dimostrano la formazione, né l'operatività di un accordo corruttivo tra Scandurra e Catella", anche considerato il fatto che non sia possibile sostenere che "i pagamenti delle fatture da parte" di Coima "siano riconducibili ad un accordo corruttivo anziché correlate ad attività professionale effettivamente prestata da Scandurra e regolarmente contabilizzata". Stessa linea è stata portata avanti per quanto concerne la posizione del costruttore Bezziccheri.

Le richieste dei pm

I pm Petruzzella, Filippini e Clerici, con l'aggiunta Tiziana Siciliano, invece, avevano sostenuto la tesi secondo cui il Tribunale del Riesame non aveva valutato a pieno il "sistema" dell'urbanistica milanese, ma aveva perorato piuttosto una "disanima atomistica" tanto da "giustificare a prescindere tutte le condotte di Catella e Scandurra", non valutando la "correlazione" tra "l'esercizio della funzione pubblica e il conseguimento di vantaggi privati" nei rapporti corruttivi tra imprenditori e Commissione paesaggio, che col via libera alle operazioni immobiliari sarebbe stata al centro del meccanismo illecito. In definitiva il Tribunale, ha segnalato la Procura, ha "smontato l'orologio per dimostrare che nessun singolo ingranaggio è un orologio".

Le altre indagini a Milano

Sempre a Milano, oltre alle indagini per corruzione, sono attualmente in corso altri procedimenti e processi per i reati di abuso edilizio, lottizzazione abusiva e falso, che hanno portato al sequestro di cantieri, grattacieli e torri.