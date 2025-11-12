Offerte Black Friday
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 novembre: la rassegna stampa

Tra i temi in evidenza sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi, c'è la guerra russo-ucraina con alcuni soldati di Mosca che, sfruttando la nebbia, sono riusciti a penetrare nella città di Pokrovsk. E Zelensky ha ammesso: "Situazione difficile". Spazio poi all'emergenza che continua a Gaza, al caso Report con il no del Garante della privacy alle dimissioni e al tennis, con i risultati delle Finals in corso a Torino

