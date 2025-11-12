Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 novembre: la rassegna stampa

Tra i temi in evidenza sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi, c'è la guerra russo-ucraina con alcuni soldati di Mosca che, sfruttando la nebbia, sono riusciti a penetrare nella città di Pokrovsk. E Zelensky ha ammesso: "Situazione difficile". Spazio poi all'emergenza che continua a Gaza, al caso Report con il no del Garante della privacy alle dimissioni e al tennis, con i risultati delle Finals in corso a Torino
- "Ucraina, l'assalto russo", è il titolo d'apertura. Il focus è su Pokrovsk dove "300 soldati di Mosca avanzano nella nebbia" mentre "Kiev arretra a Sud". E Zelensky ammette: "La situazione è difficile". Gaza, il sondaggio: "Ora solo il 2,9% dei palestinesi voterebbe Hamas". Fotostoria dedicata alla morte del "re delle truff"e e della moglie "sequestrati e fatti a pezzi". Lite su Report: "No del Garante alle dimissioni". Calabria: "Denunciai lo stupro, abbondanata da tutti".
- Ancora la guerra russo-ucraina in primo piano: "I russi dentro Pokrovsk". Le truppe di Mosca sono entrate nella "città simbolo grazie alla nebbia che acceca i droni ucraini". Zelensky: "Situazione difficile". Medioriente: "Gaza, emergenza continua". Caso Report, il Garante della privacy: "Non mi dimetto". E il Pd insiste: "Deve lasciare". Manovra: "Vertice di maggioranza, Meloni fa muro sulla rottamazione".
- "Donbass, la ritirata di Zelensky" è il titolo in primo piano sul quotidiano torinese. "La nebbia acceca i droni, i russi penetrano a Pokrovsk. E gli ucraini lasciano l'area di Zaporizhzhia". Kuleba: "Questo è un conflitto che nessuno può vincere". Migranti, la Ue: "Troppi sbarchi, l'Italia va aiutata". Spazio poi per l'intervista a Gaelle, scampata alla strage del Bataclan: "Faccia a faccia col terrore". L'inchiesta: "Da Altman a Musk, quelli che giocano a fare Dio con la tecnologia".
- "Statali, c'è la stretta del fisco" è il titolo d'apertura. Da gennaio "al via i controlli sulle cartelle non pagate: l'Erario potrà pignorare una quota". Medioriente, base americana al confine con Gaza: "L'Italia contribuirà con 200 uomini". Guerra in Ucraina: "La nebbia acceca i droni, i russi avanzano". Legittima difesa: "Maggiori garanzie per agenti e civili".
- Milan: "Rabiot indiavolato". I rossoneri, in vista del derby, "hanno bisogno di tutti e Adrien lavora senza soste". Juventus: "Yildiz, rinnovo a rischio". Napoli: "Lobotka, Lang e De Bruyne gli scontenti". Domani Moldova-Italia: "Gattuso cambia la coppia del gol". Tennis, Finals: "Grande Italia". Tutti "pazzi" di Sinner e Musetti.
- Juventus: "Vlahovic, è addio". Parla Comolli: "Rinnovo? A fine stagione". E l'ad bianconero "inzia una nuova era". Un caso Lobotka agita il Napoli, poi il chiarimento: "Conte come un padre". L'inchiesta: "Lazio e Roma trovano casa". Tennis, Finals: "Alcaraz ok, oggi tocca a Sinner".
- In primo piano "il manifesto" di Comolli, da ieri nuovo ad dei bianconeri: "Dobbiamo essere degni della Juve". Napoli: "Il caso Lobotka-Conte è un assist per Spalletti". Toro: "Con Kapuadi, Quintana o Ramirez". Tennis, Finals: "Sì Lorenzo, fino alla fine!". Sinner-Zverev, "botte da orbi" mentre Alcaraz piega a fatica Fritz.
- Separazione delle carriere: "Le bufale anti riforma su Falcone e Borsellino". Focus sulla vice presidente della Toscana: "Tutti i guai della Diop, la nuova Schlein". Vittorio Sgarbi ritorna in tv: "La verità su mia figlia". Agricoltura, Coldiretti contro l'Europa: "Von der Leyen ci affama". Garlasco, rilievi a casa dei Poggi: "Nessuna impronta di Sempio".
- Ucraina: "Zelensky, l'ora più buia fra l'assedio e la ritirata". Kiev "disperata a Pokrovsk, via dalla zona di Zaporizhzhia". Il leader ammette: "Situazione critica". Ue: "Ursula si fa l'intelligence privata e vuole il bagaglio democratico". Politica, per il dopo-Senato l' idea di La Russa: "Correre nel 2027 per la Lombardia". Giustizia, la legge Nordio "fa scappare 20 scippatrici su 23".
- Le Borse in primo piano: "Dividendi, record da 2mila miliardi di dollari". Le cedole distribuite a livello globale nel 2025 "supereranno la storica barriera". Industria: "Incentivi per gli investimenti, a secco anche Transizione 4.0". Golden Goose: "Offerta cinese da oltre 2,5 miliardi". Ponte sullo Stretto: "23 miliardi di Pil e lavoro".
- "Operazione Cetto La Qualunque" è il titolo d'apertura sulle "promesse di Pd e M5S al Sud". Bonus casa da "30mila euro alle famiglie con Isee basso, nazionalizzazione dell'Ilva e reddito di cittadinanza regionale". I conti sulle ultime manovre: "I ricchi per la sinistra guadagnano 32mila euro". Pd: "Vicepresidente a soli 23 anni, Schlein lancia la sua Mamdani". Scontro con Report, il Garante: "Non ci dimettiamo".
- La politica tra i temi in prima pagina: "Il governo al contrario". Le parole di Giuli: "Con l'algoritmo-Perrotta crollava il ministero. Venezi? Resta alla Fenice". Caso Report: "Abolire il garante dello sputtanamento". Russia: "Il canale di Minsk". Putin "vuole usare Lukashenka per parlare con Mosca". Ue: "Le frontiere di Bruxelles, il nuovo patto su migrazione e asilo è alla prova dei numeri".
- L'economia in primo piano: "Non regge il minimo". La direttiva europea sul salario minimo "perde pezzi ma resta in piedi". Sconfitta Meloni: "Sperava che la Corte di giustizia la cancellasse, anche come simbolo". Guerra russo-ucraina: "Sortita russa nella nebbia di Pokrovsk", è la battaglia che "può rompere gli equilibri sul campo nel Donbass". Gaza: "Israele deciderà chi merita una casa".
- "Cara politica, a cosa ci servi?" è il titolo d'apertura con focus sui "giovani tra passioni e sfiducia" e l'analisi di un sondaggio tra gli under 25. Scontro sulla Manovra: "Salvini all'ultima spiaggia". Caso Report, il Garante della privacy: "Non ci dimettiamo". Guerra russo-ucraina: "Mosca attacca, Kiev perde terreno". E Lavrov "riapre al dialogo con Trump".
- "Putin si mobilita e la sinistra ... russa" è il titolo in prima pagina. Le parole di Pina Picerno: "La Russia ha dichiarato guerra alle nostre democrazie". Referendum: "Cottarelli voterà sì". Intervista a Federico Mollicone: "Anche Report rispetti le leggi sulla privacy". Israele: "Primo sì sulla pena di morte ai terroristi". L'editoriale di Chicco Testa: "La mutazione genetica del Pd è solo un'ammucchiata senza contenuti".
- L'economia in apertura: "Scontro sulla rottamazione". Leo: "Ora stop, costa troppo". Guerra russo-ucraina: "L'offensiva nella nebbia". Terrorismo in Francia: "Strage del Bataclan, 10 anni dopo l'Isis fa ancora paura?". Cecchini per svago a Sarajevo: "Ci sono i nomi degli italiani". A due anni dalla morte della figlia Gino Cecchettin "approva l'educazione affettiva". Garlasco: "Sulla porta l'impronta di Marco Poggi. Anzi no, è sul garage".