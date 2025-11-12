Francesca Verdini, insulti sui social per foto con Salvini: "Allibita"

"Mi dicono sempre di ignorare - scrive, postando gli screenshot delle offese - di non rispondere. E hanno sicuramente ragione. Ma a volte mi metto a leggere e mi perdo dietro a tanto orrore. Non mi abituerò mai a leggere certe cose. Resto sempre allibita . Per la rabbia , per la volgarità , per il niente che c'è dietro a tanto odio . E mi chiedo: davvero mi devo abituare? Davvero dobbiamo solo fingere che non succeda?".

"Grazie per la solidarietà e l'affetto"

In un post successivo, Verdini ha voluto anche ringraziare per la solidarietà e "l'affetto incredibile" che ha ricevuto da un'altra parte di utenti dopo il suo sfogo, segnale, ha scritto, che "il numero di persone che riconosce l'esistenza di questo problema, che capisce l'orrore di certi atteggiamenti, è molto più alto di quanto mai potessi immaginare". Quindi ha voluto anche scusarsi "se ho dato l'impressione di essere turbata o ferita. Non era mia intenzione far preoccupare nessuno e mi dispiace se ho fatto star male chi mi vuole bene". Nonostante tutto, Verdini ha detto di sentirsi "sinceramente serena". Sottolineando la consapevolezza "davvero incoraggiante che sono davvero di più le persone buone, gentili e generose d'animo rispetto a quelle che vivono di rancore".