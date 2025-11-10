Napoli, aperta la nuova “Stazione dell’Arte” di Monte Sant’Angelo

La stazione ospita due monumentali installazioni dell’artista di fama internazionale Anish Kapoor posizionate ai due ingressi. Le due opere, sottolinea Webuild, sono sculture "di dimensioni ciclopiche a forma di bocca che inglobano i visitatori accompagnandoli verso l’interno e trasformando l’ingresso in stazione in un viaggio immersivo che evoca la discesa agli Inferi"

Questa nuova apertura, sottolinea proprio Webuild sul proprio sito , permette ora il passaggio dei primi treni sulla Linea 7, considerando la tratta compresa tra le fermate di Monte Sant'Angelo e Soccavo. "Diventa così operativo un nuovo fondamentale tassello del sistema di trasporto pubblico cittadino, che garantisce ulteriori opportunità di mobilità sostenibile grazie alle interconnessioni con la rete metropolitana esistente", viene spiegato. Nel dettaglio, proprio per chi proviene da Monte Sant’Angelo, sarà possibile sfruttare l’interscambio nel nodo di Montesanto con la Circumflegrea e la Cumana, collegamenti che uniscono il centro della città con l’area flegrea oltre che con la funicolare che raggiunge il quartiere del Vomero. Non solo perchè a Montesanto si potrà la connessione con la Linea 2 e con le vicine fermate centrali di Piazza Dante e Toledo della Linea 1.

Le opere di Kapoor

La stazione di Monte Sant’Angelo, come detto, fa parte delle “Stazioni dell’Arte” di Napoli e, proprio in questo senso, ospita "due monumentali installazioni dell’artista di fama internazionale Anish Kapoor posizionate ai due ingressi, quello a servizio del campus dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e quello nel quartiere Rione Traiano". Le due opere, sottolinea ancora Webuild, sono sculture "di dimensioni ciclopiche a forma di bocca che inglobano i visitatori accompagnandoli verso l’interno e trasformando l’ingresso in stazione in un viaggio immersivo che evoca la discesa agli Inferi". D'impatto è anche l'ambiente interno, particolare in quanto "sviluppato in sotterraneo su un unico livello che degrada verso il basso, richiama l’antro di una caverna grazie all’effetto roccia naturale del rivestimento delle gallerie di transito". Da sottolineare pure le scale mobili e i futuristici ascensori inclinati ispirati alle funicolari della città garantiscono l’accesso alle banchine.