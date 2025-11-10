Napoli, aperta la nuova “Stazione dell’Arte” di Monte Sant’Angelo

Napoli, attiva Linea 7 Monte Sant'Angelo: nuova metropolitana con opere di Anish KapoorCronaca
La stazione ospita due monumentali installazioni dell’artista di fama internazionale Anish Kapoor posizionate ai due ingressi. Le due opere, sottolinea Webuild, sono sculture "di dimensioni ciclopiche a forma di bocca che inglobano i visitatori accompagnandoli verso l’interno e trasformando l’ingresso in stazione in un viaggio immersivo che evoca la discesa agli Inferi"
A partire da oggi, 10 novembre, è stata ufficialmente aperta al pubblico la stazione Monte Sant’Angelo sulla nuova Linea 7 della Metropolitana di Napoli. Realizzata da Webuild per un valore totale di circa 15 miliardi di euro, rientra tra le 14 stazioni della metropolitana del capoluogo campano realizzate dal gruppo, incluse alcune delle più iconiche “Stazioni dell’Arte” come quella di Toledo.
La nuova apertura
Questa nuova apertura, sottolinea proprio Webuild sul proprio sito, permette ora il passaggio dei primi treni sulla Linea 7, considerando la tratta compresa tra le fermate di Monte Sant'Angelo e Soccavo. "Diventa così operativo un nuovo fondamentale tassello del sistema di trasporto pubblico cittadino, che garantisce ulteriori opportunità di mobilità sostenibile grazie alle interconnessioni con la rete metropolitana esistente", viene spiegato. Nel dettaglio, proprio per chi proviene da Monte Sant’Angelo, sarà possibile sfruttare l’interscambio nel nodo di Montesanto con la Circumflegrea e la Cumana, collegamenti che uniscono il centro della città con l’area flegrea oltre che con la funicolare che raggiunge il quartiere del Vomero. Non solo perchè a Montesanto si potrà la connessione con la Linea 2 e con le vicine fermate centrali di Piazza Dante e Toledo della Linea 1.
Le opere di Kapoor
La stazione di Monte Sant’Angelo, come detto, fa parte delle “Stazioni dell’Arte” di Napoli e, proprio in questo senso, ospita "due monumentali installazioni dell’artista di fama internazionale Anish Kapoor posizionate ai due ingressi, quello a servizio del campus dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e quello nel quartiere Rione Traiano". Le due opere, sottolinea ancora Webuild, sono sculture "di dimensioni ciclopiche a forma di bocca che inglobano i visitatori accompagnandoli verso l’interno e trasformando l’ingresso in stazione in un viaggio immersivo che evoca la discesa agli Inferi". D'impatto è anche l'ambiente interno, particolare in quanto "sviluppato in sotterraneo su un unico livello che degrada verso il basso, richiama l’antro di una caverna grazie all’effetto roccia naturale del rivestimento delle gallerie di transito". Da sottolineare pure le scale mobili e i futuristici ascensori inclinati ispirati alle funicolari della città garantiscono l’accesso alle banchine.
Approfondimento
Turismo, numeri in crescita in Italia nel 2025. I dati
Da Napoli a Tashkent, le stazioni metropolitane più belle del mondo
Passaggi sotterranei che sono un viaggio nell’arte e nel design. Non-luoghi, secondo la definizione dell'antropologo francese Marc Augé, che assurgono ad ambienti non solo funzionali ma anche esteticamente curati. A pochi giorni dall'inaugurazione, a Napoli, della stazione metropolitana progettata da Anish Kapoor, siamo andati alla ricerca delle fermate architettonicamente e artisticamente più significative del Pianeta: dall'Italia al Canada passando per Svezia, Uzbekistan e Russia a cura di Costanza Ruggeri