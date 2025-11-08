Prato, tassista strangolata e ferita: arrestato 35enne

Preso dalla squadra mobile e sottoposto a fermo per tentato omicidio e rapina a mano armata un 35enne considerato l'autore di un'aggressione a una tassista abusiva di 46 anni nell’ aprile 2025. La donna, anche lei cinese, dopo la rapina di 9.000 euro e dei cellulari subì uno strangolamento riuscendo però a liberarsi con un morso e a uscire dall'auto ascolta articolo

L'ha strangolata con un cavo elettrico, picchiata con violenza e poi le ha sparato al volto con una pistola di colore oro e bianco calibro 9. Una brutale aggressione che solo per caso non si è trasformata in omicidio. A distanza di mesi, la Squadra Mobile della Questura di Prato ha fermato un cittadino cinese di 35 anni, ritenuto uno dei responsabili del tentato omicidio e della rapina a mano armata commessi nella notte tra il 17 e il 18 aprile 2025 ai danni di una connazionale di 46 anni, che svolgeva abusivamente l'attività di tassista.

L'arresto Nella serata di venerdì 7 novembre nei pressi dell'uscita autostradale di Prato Ovest gli agenti della polizia hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti del 35enne, che è stato condotto in carcere. Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Prato, è stato eseguito nell'ambito di un'articolata indagine che ha consentito di ricostruire l'intera dinamica del brutale episodio. Il fermo, spiega il procuratore Luca Tescaroli in un comunicato, è stato disposto in quanto è "apparso che l'indagato si stava preparando a lasciare il paese".

L'aggressione Secondo quanto emerso, la donna cinese era stata contattata attraverso il social network WeChat, da un profilo corrispondente al nickname "LU", per un passaggio da via Pistoiese a Prato, all'altezza del civico 430, fino al comune di Vaiano (Prato). Giunta sul posto, la donna aveva caricato a bordo della propria Volkswagen Sharan il passeggero, che si era accomodato sul sedile posteriore, chiedendo di essere accompagnato in una zona isolata di montagna, dove avrebbe dovuto incontrare un amico. Una volta raggiunto il luogo indicato, l'uomo, approfittando dell'arresto del veicolo, avrebbe improvvisamente detto alla donna "ti ammazzo", per poi aggredirla con estrema violenza. Impugnando una ciabatta elettrica, le avrebbe passato attorno al collo il cavo del dispositivo, tentando di strangolarla, mentre la colpiva ripetutamente con pugni al volto. La vittima, nel disperato tentativo di difendersi, sarebbe riuscita a liberarsi mordendo il dito dell'aggressore, ma l'uomo avrebbe ripreso il cavo e l'avrebbe nuovamente stretta al collo, tentando ancora di soffocarla.