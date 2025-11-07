Milano, aggressione su autobus: arrestati tre giovani

Tre giovani italiani, due di 19 anni e uno di 20, sono stati arrestati per aver aggredito un uomo su un autobus a Milano per rubargli il monopattino. La vittima, di origine gambiana, era stata colpita a calci e pugni vicino alla fermata Bisceglie. Identificati grazie alle telecamere, i responsabili sono stati portati a San Vittore