Aggredisce ragazza sul treno: portato al CPR di Tornio

Un 26enne straniero, con permesso di soggiorno scaduto, è stato portato al CPR di Torino dopo aver aggredito una ragazza su un treno per Arcore. L’uomo, già noto per reati di violenza e danneggiamento, aveva minacciato con un coltello una donna a Palermo. Riconosciuto a Carnate, sarà rimpatriato nel Paese d’origine
