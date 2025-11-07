Monza, modella aggredita sul treno: "Salva grazie a spray peperoncino”

La giovane ha denunciato l'aggressione in Rete, pubblicando un video nel quale grida contro l'uomo che l'ha appena picchiata: "Perché, dimmi perché, mi hai dato un pugno in faccia". Mostra poi i segni della violenza sulle braccia e sul volto e pubblica la foto del suo aggressore

"Sono stati minuti per me infiniti di aggressione fisica, mentre provavo a scappare e l'unica cosa che mi ha salvato la vita è stato il mio spray al peperoncino, perché le persone guardavano senza provare ad aiutarmi". Inizia così il racconto sui social dell'aggressione subita ieri da una giovane modella brasiliana su un treno regionale diretto ad Arcore (in provincia di Monza) da parte di un 26enne straniero identificato e fermato questa mattina dalla Questura di Monza. La giovane ha lanciato un appello in Rete, pubblicando un video nel quale grida contro l'uomo che l'ha appena picchiata: "Perché, dimmi perché, mi hai dato un pugno in faccia". Mostra poi i segni della violenza sulle braccia e sul volto e pubblica la foto del suo aggressore. "Oggi sono riuscita a scappare viva - ha aggiunto - però ci sono tante ragazze che vengono uccise da tipi come questi, ubriachi, drogati, malati, non lo so".