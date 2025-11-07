Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 novembre: la rassegna stampa

Lo scontro sulla Manovra tra Bankitalia e il governo, gli sviluppi della guerra in Ucraina e poi, ancora, il caso Almasri, quello Del Grande, la disputa americana tra Mamdani e Trump e il ritrovamento del tesoro degli Asburgo in Canada. Per lo sport i risultati delle squadra italiane impegnate in Europa. Questi alcuni dei temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- L'economia in primo piano: "Manovra, duello sui redditi". Bankitalia: "Benefici per quelli più alti". La replica di Giorgetti: "Tutela i medi". Guerra in Ucraina: "Pokrovsk, i raid e la resistenza. I droni sono un incubo". Canada, da un caveau spunta un tesoro degli Asburgo: "I gioielli spariti nel 1921, c'è il diamante appartenuto ai Medici". Caso Del Grande, l'assassino in fuga: "Vi dico perchè". Lanni, dopo le perizie il giudice scrisse: "Può tornare libero".
- Ancora la Manovra in apertura: "Premia solo i ricchi". Irpef, "la denuncia di Bankitalia e Istat". Giorgetti: "Il taglio tutela i redditi medi". Caso Almasri, si muove il Copasir. Il Pd: "Il governo mente sulle date". Usa: "Mamdani-Trump è subito scontro". Nancy Pelosi: "Non mi ricandido". Ambiente, Lula apre la Cop30: "Sfida alle forze estremiste". Tesla, "superbonus per Elon Musk da mille miliardi".
- L'economia in primo piano anche sul quotidiano torinese: "Bankitalia gela Meloni, manovra per ricchi". Taglio Irpef: "Effetti nulli per i redditi bassi, favoriti i manager e non gli operai". Intervista ad Abu Mazen: "Disarmare Hamas è una necessità per i palestinesi". Politica: "La proposta di Salis divide". Schlein: "Patriarcale metterci contro". Tennis, parla Sinner: "Ho paura del buio".
- "Ceto medio, il piano del Mef" è il titolo d'apertura. Giorgetti: "In Manovra 3.4 miliardi per le famiglie". Bankitalia: "Sostenere il potere d'acquisto". Magistratura, carriere separate, Nordio vede Schlein: "Non mettiamo i pm sotto al governo". Sanità: "L'IA in ospedale aiuta a scoprire abusi sulle donne". Calcio: "In Scozia risorge la Roma europea".
- Chivu scuote i nerazzurri: "Serve più Inter". Superficialità e troppi black out contro Verona e Kairat: "Il tecnico arrabbiato dà la scossa scudetto". Milan: "Pulisic accelera e fa le prove per il derby". Le italiane in Europa: "Che Roma, Soulè e Pellegrini: riecco i gol". Tennis, parla Sinner: "Finals a Torino, per me il torneo che conta di più".
- La corsa scudetto in primo piano: "L'intruso". Spalletti: "Dal derby altri punti pesanti". E' bastato l'arrivo del tecnico toscano per "rilanciare la Juventus". Inter: "Chivu ritrova Thuram". Napoli: "Porta blindata, sa come difendersi". Europa League: "Soulè-Pellegrini, è una big Roma".
- Intervista a Conceicao: "Per me il derby vale di più". La partita contro il Torino, ha detto l'esterno della Juventus, "mi ricorda le mie sfide al Benfica con il Porto". Parla anche l'ex Rincon: "Per me vale di più il Toro". Europa League, vince la Roma: "Soulè re di Scozia". Perde, in Conferenze, la Fiorentina. Tennis: "Sinner, l'eroe dei bambini".
- "Tutti contro il ceto medio". Bankitalia e Istat criticano la Manovra. Giorgetti: "Tutela la borghesia". E il Financial Times "incorona Meloni": "Lezione alla Ue su spread e conti". Il nuovo sindaco di New York: "Le tre verità nascoste sul musulmano Mamdani". Braghetti: "Br assassina dipinta come uno chef". Allarme in Austria: "Trovato a Vienna l'arsenale di Hamas per colpire l'Europa". Trovato il tesoro degli Asburgo: "Era in un caveau in Canada".
- Magistratura: "Nordio affama la giustizia e compra sentenze a peso". Altro che carriere, "fallito il -40% dei tempi nel civile per il Pnrr: ora recluta volontari". Economia: "Manovra per ricconi, briciole al ceto medio". Politica, Forza Italia: "Dopo Cuffaro riesuma pure Formigoni". Guerra in Ucraina: "A Pokrovsk i soldati di Kiev si arredono". Usa: "Trump è in affanno fra Mamdani, Putin, Bibi e i dazi in bilico".
- Il tema del lavoro in primo piano: "In nove mesi cassa integrazione +18%". Tra gennaio e settembre "autorizzate 429 milioni di ore, pari a 275mila occupati". Legge di Bilancio, Giorgetti: "Correzioni si dividendi e compensazioni". Imprese d'Italia, Francia e Germania: "Ue a rischio di declino industriale". Illy: "Costo del caffè triplicato per colpa della speculazione". Vaticano, il Papa riceve Abu Mazen: "Serve soluzione dei due Stati".
- "Meno tasse, sinistra in rivolta". Il Pd contro il taglio dell'Irpef "ai ricchi", cioè "a chi prende più di 2mila euro". Schlein chiede una "super patrimoniale". Usa: "Milionari in fuga dal sindaco comunista di New York: tutti a Miami". Dossieraggio, caso Domani: "Striano verso il processo. Ecco la lista degli spiati". Investimenti sulle Forze dell'Ordine, Meloni smonta Conte: "I numeri lo smentiscono".
- Tra i diversi in temi in primo piano, anche la Russia: "Gli artigli dell'espansionismo russo". Mosca "incentiva gli stranieri a studiare nelle sue università in Donbass". I sorvoli russi sono continui ma "la risposta europea è sempre piena di cautele rischiose". Medioriente: "Torture senza pubblico". Legge di Bilancio: "La Corte dei Conte la critica, Giorgetti la difende". Ponte sullo Stretto, parla Rixi: "I magistrati non possono fermare le opere".