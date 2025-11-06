Scontro tra scuolabus e auto nel Torinese: morto conducente vettura

Ad Arignano si è verificato uno scontro frontale tra un autobus scolastico e una Bmw all'incrocio tra via Borgo Cramera e via Borgonuovo. Il conducente dell’auto è morto per le ferite riportate. Nessuno dei ragazzi sul pullman risulta in gravi condizioni: una ventina di loro ha riportato contusioni

Grave incidente questa mattina, intorno alle 7, ad Arignano, in provincia di Torino. All’incrocio tra via Borgo Cramera e via Borgonuovo, un autobus con a bordo una cinquantina di studenti diretti a scuola e una Bmw si sono scontrati frontalmente. L’uomo alla guida dell’auto è deceduto a causa delle ferite riportate, mentre nessuno dei ragazzi sul pullman risulta in gravi condizioni: una ventina di loro ha riportato contusioni. Sul posto sono arrivate più ambulanze del 118 di Azienda Zero e da Torino è decollato l’elisoccorso.

