Scontro tra scuolabus e auto nel Torinese: morto conducente vettura

Grave incidente questa mattina, intorno alle 7, ad Arignano, in provincia di Torino. All’incrocio tra via Borgo Cramera e via Borgonuovo, un autobus con a bordo una cinquantina di studenti diretti a scuola e una Bmw si sono scontrati frontalmente. L’uomo alla guida dell’auto è deceduto a causa delle ferite riportate, mentre nessuno dei ragazzi sul pullman risulta in gravi condizioni: una ventina di loro ha riportato contusioni. Sul posto sono arrivate più ambulanze del 118 di Azienda Zero e da Torino è decollato l’elisoccorso.
Ansa/Ipa
