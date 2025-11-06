Anna Laura Braghetti, morta ex Br coinvolta nel rapimento di Aldo Moro

È morta a 72 anni, dopo una lunga malattia, Anna Laura Braghetti, ex militante della colonna romana delle Brigate Rosse e protagonista di uno dei capitoli più drammatici e simbolici della storia italiana: il sequestro e l'uccisione di Aldo Moro. Fu lei, infatti, la donna che affittò e visse nell'appartamento di via Montalcini, a Roma, che divenne la prigione del presidente della Democrazia cristiana durante i 55 giorni del suo rapimento, dal 16 marzo al 9 maggio 1978. La notizia del decesso è stata comunicata dalla famiglia: "Ci ha lasciati la nostra cara Anna Laura circondata dall'amore dei famigliari e degli amici. I funerali si svolgeranno in forma strettamente riservata. La sua comunità degli affetti".

Il legale della scorta di Moro: "Figura centrale nella storia delle Br"

L'avvocato Valter Biscotti, legale dei familiari della scorta di Moro, commentando la notizia della morte della brigatista ha affermato: "Anna Laura Braghetti è sicuramente una figura centrale nella storia delle Brigate Rosse e non è quella sorta di crocerossina apparsa nel film di Bellocchio. Partecipò all'omicidio di Vittorio Bachelet e ha avuto un ruolo importante nel rapimento di Aldo Moro perché non solo era l'intestataria dell'appartamento di via Montalcini ma è una delle tre persone che hanno ascoltato la voce del presidente Dc all'interno della prigione del popolo". Il penalista ha aggiunto: "Lei e Gallinari furono incaricati da Moretti di trascrivere le registrazioni effettuate su due cassette. Proprio la sorte di quelle due cassette resta uno dei misteri di quella vicenda, non si sa che fine abbiano fatto, non c'è mai stata prova della loro distruzione. Ricordo anche che Pecorelli, che certamente era ben informato, scrisse e si interrogò su che fine avessero fatto le registrazioni con la voce di Moro". Per Biscotti "Braghetti non era una crocerossina, ha intrapreso un percorso di ripensamento ma non credo di ravvedimento ma resta protagonista, nell'omicidio Bachelet, di degli episodi criminali più efferati nella storia delle Br".