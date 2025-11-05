Sciopero Atm 7 novembre, trasporti a rischio: orari e fasce garanzia

Sciopero Atm 7 novembre, a rischio trasporti pubblici a Milano: orari e fasce di garanziaCronaca
Prosegue il "novembre caldo” degli scioperi. Venerdì 7 novembre sono diverse le agitazioni previste, che in diverse parti d’Italia riguarderanno soprattutto i trasporti. Possibili disagi da Milano a Palermo. Ecco il quadro completo e cosa sapere.
Lo sciopero di Atm
Si preannuncia un venerdì difficile per i pendolari del capoluogo lombardo. Il sindacato AL Cobas ha proclamato uno sciopero. Il servizio potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio.
Le motivazioni del sindacato
Il sindacato nella nota che annuncia lo sciopero, spiega che è “è stato proclamato contro la liberalizzazione, privatizzazione, finanziarizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM e per la “reinternalizzazione” dei servizi di TPL ceduti in appalto e/o subappalto, anche complementari, di Milano e hinterland; contro il progetto “Milano Next”, per la trasformazione di ATM SpA in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi gestiti dal Gruppo ATM e dei servizi di TPL dell’intera Città Metropolitana Milanese, nonché per la loro gratuità”.
Le richieste
Si chiede la “riattivazione del distanziamento tra conducenti di superficie e utenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri”. Si citano poi la “precarietà della pulizia, igienizzazione e sanificazione delle vetture e degli ambienti ATM; l’immobilità della dirigenza ATM a tutela della sicurezza dei lavoratori più esposti ad atti aggressivi, anche con sistemi di protezione passivi”. E ancora, “fruizione ferie per il personale viaggiante, con conseguente eccessivi residuo di ferie, carenza strutturale di personale, piani aziendali d’assunzione ed eccessivo utilizzo del lavoro straordinario per la programmazione ordinaria del servizio; Trasformazione immediata di tutti i contratti part-time in full-time ai conducenti che ne fanno richiesta; 150 euro netti d’aumento salariale in egual misura a tutti i lavoratori fino al parametro 193, slegati dalla produttività, a risarcimento dei mancati rinnovi contrattuali, degli irrisori aumenti salariali e una tantum, nonché la soppressione dei premi ad personam; Adeguamento alle sentenze e alla direttiva CE 2003/88, per il pagamento legale delle giornate di ferie godute e/o risarcite e conseguente pagamento del pregresso; Comportamenti lesivi, discriminatori, intimidatori da parte di alcuni dirigenti di deposito (c.d. ispettori e vice) nei confronti di lavoratori fruitori del diritto a permessi parentali anche per l’assistenza a familiari disabili, personale di guida “anziano”, cambi turno, concessioni “privilegiate” ad alcuni lavoratori, mancato rispetto delle condizioni oggettive dei conducenti “anziani” anche nell’attribuzione dei turni in “disponibile”; individuazione di forme di “risarcimento” per i periodi persi dei turni in “plurimansione”; Fornitura della massa vestiario precaria, inadeguata, di scarsa qualità, quantità e reintroduzione di capi come maglione invernale a collo alto, polo estiva a mezza manica, gilet (in cotone)”.
Le fasce garantite
Lo sciopero potrà coinvolgere metropolitane, tram e bus. Atm ha avvisato gli utenti: servizio non garantito dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 fino a fine servizio. Quindi le fasce garantite sono 6–8.45 e 15-18. Per la rete NET Monza: finestre 9-11.50 e 14.50-fine servizio; per l’extraurbano di Trezzo: 8.45-15 e 18-fine servizio. Si consiglia di muoversi prima delle 8.45 oppure nella finestra 15-18 e considerare linee suburbane/regionali e sharing nelle ore centrali. Inoltre meglio sempre verificare gli aggiornamenti in tempo reale su canali Atm.
Un secondo sciopero a fine mese
A fine novembre un altro sciopero potrebbe coinvolgere di nuovo il personale Atm. In questo caso a proclamare l'agitazione è stato il sindacato Confial-trasporti. Lo sciopero, della durata di 4 ore, dalle 8.45 alle 12.45, è previsto per domenica 30 novembre e interesserà i lavoratori del trasporto pubblico locale Atm.
Lo sciopero locale di Autostrade
Oltre ad Atm, il 7 novembre c’è anche uno sciopero territoriale di Autostrade per l’Italia sul II° Tronco Milano. La protesta si svolge su tre finestre per turno: 2–6, 10–14, 18–22. Per gli uffici sono indicate le ultime 4 ore del turno. Coinvolta parte della rete in Lombardia e tratte limitrofe (province di Milano, Bergamo, Como, Brescia, Varese, Lodi e collegamenti verso Piacenza e Parma). Quindi A1 Milano-Parma, A4 Milano-Brescia, A8 Milano-Varese, A9 Lainate-Chiasso, dir. A8/A26 Gallarate-Gattico. RSA UILTrasporti spiega che lo sciopero è “a tutela dell’incolumità, della dignità e dei diritti dei lavoratori” e per ottenere un confronto con l’azienda su misure concrete a risolvere problemi di sicurezza e organizzazione. In particolare vengono denunciati: crescita di aggressioni e intimidazioni agli esattori ai caselli; riduzione di presidi e carenza cronica di personale; affidamento di attività a sistemi automatizzati non affidabili, con malfunzionamenti che generano code e tensioni verso il personale; organizzazione del lavoro ritenuta irrazionale.
Appalti ferroviari nel Lazio
Nel Lazio sciopera il personale degli appalti ferroviari Coopservice (pulizie, attività accessorie in appalto presso Trenitalia). Si tratta di attività diverse dalla circolazione, quindi non sono attesi effetti diretti su traffico ferroviario ma potrebbero esserci disagi legati alla pulizia dei convogli e alle attività di supporto.
Gli altri scioperi locali
A Palermo lo sciopero AMAT (CUB Trasporti) sarà dalle 8.30 alle 17:30 e dalle 20.30 alle 23:59. Possibili disagi alla rete del trasporto pubblico locale con possibili cancellazioni delle corse. A Messina il personale ATM sciopera 4 ore nella fascia 16–20. Infine a Latina, lo sciopero riguarda CSC Mobilità in tre finestre: inizio servizio–6.30; 9.30–13.30 e 16.30–fine servizio.
