Alessia Pifferi, oggi attesa la sentenza del processo d’Appello

Roberta Bruzzone: “I suoi bisogni sono l'unica cosa che conta”

Uno dei nodi principali del processo riguarda il dubbio che Alessia Pifferi fosse o meno pienamente capace di intendere e di volere quando ha lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi, lasciandola da sola in casa per sei giorni. La perizia disposta nei mesi scorsi nel processo di secondo grado ha stabilito che lo fosse. Nell’ultima udienza, lo scorso 22 ottobre, era stata sentita in aula anche la criminologa Roberta Bruzzone come consulente di parte civile. "I suoi bisogni sono l'unica cosa che conta davvero e tutto il resto si muove perifericamente", aveva detto Bruzzone riferendosi a Pifferi. "Lei è totalmente in grado di fare un bilanciamento tra i suoi bisogni e quelli degli altri. Non c'è neanche un conflitto. La sua personalità è organizzata intorno a temi ben precisi e ruotano tutti intorno ai suoi bisogni. Gli altri non sono così importanti, compresa la bambina, ma non perché non si rende conto. Se lei si nutre emotivamente, il resto passa in secondo piano, compresa la bambina", aveva aggiunto la criminologa. Ripercorrendo quanto accaduto il 20 luglio 2022, quando Alessia Pifferi è tornata a casa dopo aver lasciato la piccola Diana da sola per 6 giorni, Bruzzone aveva ricordato: "La prima cosa che fa è aprire le finestre. Lava la bambina, la sistema e poi chiama la vicina di casa e comincia la messinscena. Con una capacità manipolatoria assolutamente di buon livello, mente dicendo 'Io l'ho lasciata con la babysitter'. Poi la vicina allerta i soccorsi, arriva il 118, e tutti quelli che hanno a che fare con lei in quel momento ricevono delle informazioni manipolatorie".