I ritratti in tribunale di Andrea Spinelli, i processi illustrati

Il ritratto dal vivo nelle aule di giustizia è una tradizione americana che grazie all’illustratore giudiziario Andrea Spinelli, è arrivata anche al tribunale di Milano. Tra i processi illustrati da Spinelli, e pubblicati di seguito, quello ad Alessandro Impagnatiello, accusato di omicidio volontario pluriaggravato per l'uccisione della fidanzata Giulia Tramontano, e quello a carico di Alessia Pifferi, la madre che ha abbandonato da sola in casa per sei giorni la figlia di 18 mesi poi morta di stenti