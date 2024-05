L'atto finale del processo contro Alessia Pifferi, accusata della morte della figlia Diana, è ormai imminente. La sentenza potrebbe arrivare già per oggi. La maggior parte degli esperti e commentatori si attendono una condanna della donna, visto che il suo abbandono della piccola, di soli 18 mesi, a casa da sola per sei giorni, è un fatto non contestato neanche dalla difesa. I giudici, sia togati che popolari, dovranno determinare la pena da comminarle, tenendo conto della natura del reato e delle eventuali circostanze aggravanti.

Cosa rischia Alessia Pifferi

Nella sua requisitoria, il procuratore De Tommasi ha richiesto la condanna all'ergastolo per Pifferi, sostenendo che sia colpevole di omicidio volontario. Il pm ha affermato che, abbandonando la bambina, la donna non solo ha accettato il rischio della sua morte, ma ha deliberatamente permesso che ciò accadesse, Inoltre, ha chiesto di riconoscere le aggravanti del rapporto di filiazione e dei futili motivi, e di considerare anche la premeditazione. La parte civile ha dichiarato di appoggiare la richiesta di ergastolo, anche se ha suggerito che in mancanza di questa sentenza, potrebbe evitare di presentare un ricorso in Appello. D'altra parte, la difesa, oltre a esaminare le condizioni psichiatriche e psicologiche dell'imputata, cercherà di far riconsiderare l'atto come un abbandono di minore con morte conseguente ad un altro reato. L'avvocata della difesa, invece, ha richiesto il riconoscimento dell'incapacità, totale o parziale, di intendere e volere della sua assistita.