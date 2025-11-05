Achille Polonara, dopo il trapianto il coma: ora sta meglio

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Achille Polonara e la leucemia, le condizioni del giocatore di basket dopo il trapianto

Cronaca

Sono state settimane di paura per il giocatore della Dinamo Sassari che, dopo essersi sottoposto al trapianto di midollo osseo, è finito in coma a causa di un trombo. "Le possibilità di vita erano molto basse" ha raccontato la moglie a Le Iene. Ora però il peggio è passato 

ascolta articolo

Prima il trapianto di midollo osseo per cercare di sconfiggere la leucemia, poi un trombo e il coma. Sono state settimane di paura per il giocatore di basket della Dinamo Sassari, Achille Polonara. A ripercorrerle, a Le Iene, la moglie Erika Bufano. "Gli è partito un trombo e il cervello è andato in carenza di ossigeno, le possibilità di vita erano molto basse" ha spiegato la donna. Ora, però, il peggio è passato. Polonara sarà dimesso a breve dall’ospedale Sant’Orsola-Malpighi di Bologna e, già dallo scorso weekend, gli è stato concesso di uscire ogni tanto dall’ospedale, così sabato scorso ha potuto festeggiare il quinto compleanno della figlia Vitoria in famiglia.

La chemioterapia e il trapianto di midollo osseo

Polonara era già stato sottoposto, nel 2023, un intervento per la rimozione di una neoplasia testicolare, poi alcuni mesi fa la diagnosi di leucemia. Dopo essersi sottoposto alla chemioterapia a Valencia e poi in Italia, il trapianto è avvenuto il 25 settembre scorso all'ospedale di Bologna e l'operazione è stata possibile anche grazie a una donatrice americana compatibile al 90%. Lo stesso cestista aveva comunicato sui social la riuscita dell'intervento. Poi però le complicazioni che hanno fatto temere per la sua vita.

 

Approfondimento

Cos’è la leucemia mieloide acuta: i sintomi e il possibile decorso

Cronaca: Ultime notizie

Il sindaco di Modugno Nicola Bonasia indagato per voto di scambio

Cronaca

Maxi operazione antimafia tra Bari e Foggia: sei arresti e indagini che toccano politica e...

San Siro, stadio venduto a Milan e Inter: oggi la firma del rogito

Cronaca

Verrà firmato oggi il rogito per l'acquisto dello stadio da parte delle due società. Dopo 90...

Achille Polonara, dopo il trapianto il coma: ora sta meglio

Cronaca

Sono state settimane di paura per il giocatore della Dinamo Sassari che, dopo essersi sottoposto...

Alessia Pifferi, oggi attesa la sentenza del processo d’Appello

Cronaca

A Milano nuova udienza del processo di secondo grado a carico della donna accusata di aver...

Alessia Pifferi

Donna accoltellata a Milano, attesa convalida fermo accoltellatore

Cronaca

È attesa la convalida del fermo per Vincenzo Lanni, 59 anni, accusato di aver accoltellato una...

Cronaca: i più letti