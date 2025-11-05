Achille Polonara, dopo il trapianto il coma: ora sta meglio

Sono state settimane di paura per il giocatore della Dinamo Sassari che, dopo essersi sottoposto al trapianto di midollo osseo, è finito in coma a causa di un trombo. "Le possibilità di vita erano molto basse" ha raccontato la moglie a Le Iene. Ora però il peggio è passato
Prima il trapianto di midollo osseo per cercare di sconfiggere la leucemia, poi un trombo e il coma. Sono state settimane di paura per il giocatore di basket della Dinamo Sassari, Achille Polonara. A ripercorrerle, a Le Iene, la moglie Erika Bufano. "Gli è partito un trombo e il cervello è andato in carenza di ossigeno, le possibilità di vita erano molto basse" ha spiegato la donna. Ora, però, il peggio è passato. Polonara sarà dimesso a breve dall’ospedale Sant’Orsola-Malpighi di Bologna e, già dallo scorso weekend, gli è stato concesso di uscire ogni tanto dall’ospedale, così sabato scorso ha potuto festeggiare il quinto compleanno della figlia Vitoria in famiglia.
La chemioterapia e il trapianto di midollo osseo
Polonara era già stato sottoposto, nel 2023, un intervento per la rimozione di una neoplasia testicolare, poi alcuni mesi fa la diagnosi di leucemia. Dopo essersi sottoposto alla chemioterapia a Valencia e poi in Italia, il trapianto è avvenuto il 25 settembre scorso all'ospedale di Bologna e l'operazione è stata possibile anche grazie a una donatrice americana compatibile al 90%. Lo stesso cestista aveva comunicato sui social la riuscita dell'intervento. Poi però le complicazioni che hanno fatto temere per la sua vita.