Achille Polonara, dopo il trapianto il coma: ora sta meglio

Sono state settimane di paura per il giocatore della Dinamo Sassari che, dopo essersi sottoposto al trapianto di midollo osseo, è finito in coma a causa di un trombo. "Le possibilità di vita erano molto basse" ha raccontato la moglie a Le Iene. Ora però il peggio è passato

Prima il trapianto di midollo osseo per cercare di sconfiggere la leucemia, poi un trombo e il coma. Sono state settimane di paura per il giocatore di basket della Dinamo Sassari, Achille Polonara. A ripercorrerle, a Le Iene, la moglie Erika Bufano. "Gli è partito un trombo e il cervello è andato in carenza di ossigeno, le possibilità di vita erano molto basse" ha spiegato la donna. Ora, però, il peggio è passato. Polonara sarà dimesso a breve dall’ospedale Sant’Orsola-Malpighi di Bologna e, già dallo scorso weekend, gli è stato concesso di uscire ogni tanto dall’ospedale, così sabato scorso ha potuto festeggiare il quinto compleanno della figlia Vitoria in famiglia.