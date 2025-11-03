Loriano Bagnoli, il patron di Sammontana, si è spento a 86 anni

Riconosciuto e stimato per aver guidato la crescita dell'azienda che ha portato il gelato nelle case italiane con il "formato famiglia", ne era il presidente onorario. La storia del marchio nacque da un'idea di suo padre Romeo e dei suoi due fratelli che acquistarono una latteria bar di Empoli nel dopoguerra
Loriano Bagnoli, patron di Sammontana, si è spento a 86 anni. Il presidente onorario della storica azienda italiana nota per il suo "Barattolino" e per la "Coppa Oro", ha guidato per decenni la crescita e lo sviluppo di un'idea nata da suo padre, Romeo Bagnoli che, nel secondo dopoguerra aprì ad Empoli, assieme ai due fratelli Renzo e Segio, un bar-latteria da cui tutto ebbe inizio.
Sammontana, la storica azienda del gelato
Nata tra gli anni cinquanta e gli anni sessanta ad Empoli in Toscana, l'azienda si ampliò superando i confini nazionali grazie all'introduzione della produzione in serie, dei freezer domestici e delle nuove confezioni introdotte sul mercato. Eccellenza del "made in italy", così Sammontana è diventato un marchio riconosciuto in tutto il mondo. Il nome dell'azienda deriva dalla Fattoria Sammontana di Montelupo Fiorentino che si trovava vicino alla latteria-bar rilevata da Romeo Bagnoli nel 1948 insieme ai suoi fratelli. Poco dopo averla acquistata con tutti i loro risparmi, dopo qualche anno iniziarono a produrre gelato anche per la vendita fuori città.
Il cordoglio del sindaco di Empoli
"Un pezzo di Empoli ci lascia. Un pezzo della Empoli industriosa, che nel dopoguerra ha spostato le macerie e ha costruito con sapienza e pazienza. Con i suoi fratelli Renzo e Sergio ha costruito una realtà leader del settore, che ha portato il nome di questa città nel mondo". Con queste parole il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi ha espresso il suo cordoglio per la morte di Bagnoli. "Per anni Loriano - ha scritto il primo cittadino in una nota - ha guidato l'azienda da presidente con visione e saldezza tenendo in modo particolare al rapporto con i lavoratori. Ha saputo crescere anche una nuova generazione che fosse pronta a cogliere le sfide aziendali, come poi lo si è dimostrata, e come lo sta dimostrando con grandi scelte e grandi innovazioni".