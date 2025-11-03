Loriano Bagnoli, il patron di Sammontana, si è spento a 86 anni

Loriano Bagnoli, patron di Sammontana, si è spento a 86 anni. Il presidente onorario della storica azienda italiana nota per il suo "Barattolino" e per la "Coppa Oro", ha guidato per decenni la crescita e lo sviluppo di un'idea nata da suo padre, Romeo Bagnoli che, nel secondo dopoguerra aprì ad Empoli, assieme ai due fratelli Renzo e Segio, un bar-latteria da cui tutto ebbe inizio.

Il cordoglio del sindaco di Empoli

"Un pezzo di Empoli ci lascia. Un pezzo della Empoli industriosa, che nel dopoguerra ha spostato le macerie e ha costruito con sapienza e pazienza. Con i suoi fratelli Renzo e Sergio ha costruito una realtà leader del settore, che ha portato il nome di questa città nel mondo". Con queste parole il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi ha espresso il suo cordoglio per la morte di Bagnoli. "Per anni Loriano - ha scritto il primo cittadino in una nota - ha guidato l'azienda da presidente con visione e saldezza tenendo in modo particolare al rapporto con i lavoratori. Ha saputo crescere anche una nuova generazione che fosse pronta a cogliere le sfide aziendali, come poi lo si è dimostrata, e come lo sta dimostrando con grandi scelte e grandi innovazioni".