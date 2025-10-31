Siti porno, dal 12 novembre obbligo di verificare la maggiore età

Nel contesto europeo, molti Stati membri dell’Unione stanno valutando come introdurre normative analoghe. In Francia, da giugno, i siti per adulti devono obbligatoriamente affidare la verifica dell’età a soggetti terzi indipendenti; tuttavia, a differenza dell’Italia, è consentito anche un semplice selfie per dimostrare la maggiore età. La società Aylo, colosso con sede in Lussemburgo che controlla piattaforme come Pornhub, YouPorn e RedTube, ha reagito oscurando completamente i propri portali sul territorio francese. Al posto dei video è apparsa l’immagine simbolica della Marianne, icona della Repubblica, accompagnata dallo slogan provocatorio: "La libertà non ha un interruttore". I ricorsi portati avanti dalle piattaforme, dopo una prima sospensione, hanno visto confermata la norma con cui l’Arcom (l'equivalente francese dell’Agcom) ha diffidato cinque portali per mancata verifica dell’età lo scorso 4 agosto. Lapidario il commento di Aylo: "La libertà ha un interruttore. Per ora".