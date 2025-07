La nuova era della regolamentazione di Internet

La Corte Suprema degli Usa ha stabilito la legittimità di una legge del Texas che impone l’obbligo di verifica dell’identità per accedere ai siti porno. La decisione riaccende il dibattito in un momento in cui il paradigma di un web aperto viene sempre più messo in discussione in nome di nuove priorità. L’idea che l'online debba essere trattato come uno spazio separato, soggetto a regole diverse dal mondo fisico, è forse arrivata al tramonto?