Introduzione

La notizia secondo cui l'Agcom ha stabilito che dal 2025, per accedere ai siti porno, serva lo Spid è vera ma vanno fatte delle precisazioni. È corretto che i fornitori di tali servizi dovranno assicurarsi realmente (cioè in via ufficiale, tramite un'identità digitale) che gli utenti siano effettivamente maggiorenni. Ma ciò non avverrà per forza tramite lo Spid, o la Cie (Carta d'identità elettronica).

Il controllo potrà insomma avvenire attraverso software installati su smartphone o pc oppure via Internet. L'Autorità non ha imposto alcuna particolare tecnologia o esibizione di un determinato documento per accedere ai siti hard. Ad esempio, per le piattaforme che utilizzano applicativi installati, gli utenti potranno usare una app dedicata per autenticarsi e fornire la prova direttamente, semplificando il processo.

Spetta al singolo fornitore, dunque, capire come applicare il regolamento. Basta che lo faccia rispettando la privacy dell'utente: non saprà i dettagli della persona che si collega al proprio sito e non dovrà nemmeno sapere quale servizio, in quel momento, sta richiedendo la verifica.