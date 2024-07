Influencer, Agcom e associazioni lavorano al codice di condotta

L'idea di assimilare il lavoro del content creator a quello di un editore. Per Aicdc non funziona perché "non si conosce l'algoritmo della piattaforma e quindi non c'è controllo sul pubblico". Assoinfluencer propone di eliminare la soglia di applicazione della regolamentazione ascolta articolo

È al lavoro il tavolo tecnico di confronto tra Agcom e associazioni di settore riguardo alle linee guida di trasparenza e correttezza commerciale dedicate agli influencer. A gennaio 2024, reduce dal “Pandoro-gate”, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha introdotto le nuove indicazioni definendo meglio l’ambito operativo dei content creator, le violazioni e le eventuali sanzioni in cui si può incorrere. Il prossimo step, in direzione del quale sta lavorando il tavolo tecnico, è quello di stilare un vero e proprio codice di condotta.

I criteri delle linee guida In sintesi, l’Agcom sta lavorando per parificare la figura dell’influencer a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi, in modo da far ricadere su di loro la responsabilità editoriale dei contenuti condivisi sulle piattaforme e assoggettarli al Testo unico di settore – solo nel caso di attività professionale, non amatoriale, differenza esplicitata già nelle linee guida. Tra gli elementi che configurano i content creator soggetti a questa disposizione Agcom troviamo: numero di follower pari o superiore al milione, risultante dalla somma di tutte le piattaforme in cui si opera;

avere nello storico delle pubblicazioni dell’anno precedente alla rilevazione un minimo di 24 contenuti;

aver superato almeno su una piattaforma o social media un valore di engagement rate medio negli ultimi 6 mesi pari o superiore al 2%. leggi anche Influencer, a chi si applicano le nuove regole? Ecco i più seguiti

Il punto di vista delle associazioni Un primo appunto arriva da parte di Aicdc (Associazione Italiana Content Digital Creators), uno degli enti di settore che partecipa al tavolo tecnico: non è possibile considerare i content creator come “editori” perché i primi, di fatto, non controllano le piattaforme in cui operano e di conseguenza il loro pubblico. Secondo Mauri Valente di Aicdc, la direzione intrapresa da Agcom è giusta, ma servono alcune precisazioni anche per quanto riguarda la definizione di “influencer” e “content creator” dal momento che “esistono profili che hanno meno di un milione di follower, ma fanno molto più del 2% in termini di engagement rate”. Assoinfluencer invece propone di ridimensionare, se non direttamente eliminare, la soglia di applicazione della regolamentazione. Sarebbe il modo migliore per “garantire una certezza del diritto rispetto a fattori tipici dei social media, che sono caratterizzati da una alta volatilità. Preferiremmo – anche se può sembrare contrario agli interessi della nostra stessa associazione – un sistema diffuso che dia maggiore stabilità e certezza a quello che è l’intervento dell’Autorità nei confronti dell’utente finale”, ha dichiarato Jacopo Jerussi al Sole 24Ore.