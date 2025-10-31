Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 ottobre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi il via libera definitivo alla riforma della giustizia che introduce la separazione delle carriere dei magistrati. Meloni parla di “giorno storico”, mentre Schlein accusa il governo di voler “le mani libere”. In primo piano anche il Ponte sullo Stretto: dopo l'attacco alla Corte dei Conti per lo stop al progetto, l’esecutivo frena e attende le motivazioni per rispondere “punto su punto”. Spazio poi all’accordo Trump-Xi: intese su terre rare e tagli ai dazi
- L’apertura è dedicata alla riforma della giustizia: “Giustizia, sì alla riforma tra le liti”, con il richiamo alle tensioni in Aula. Meloni: “Giorno storico” e Schlein: “Vogliono mani libere”. In primo piano anche “Trump, la tregua con la Cina sui dazi ‘Ora test nucleari’”. In spalla: “Il governo e il Ponte ‘Daremo alla Corte tutte le risposte’”. Tra i richiami, il focus sui timori legati ai dati economici “Perché i dati sulla crescita preoccupano” e la cronaca con “Garlasco, il papà di Sempio indagato per corruzione”
- In apertura “La giustizia della destra”, sul “Sì definitivo del Senato alla riforma e la battaglia sul referendum”. In primo piano anche il “Ponte sullo Stretto, il governo: Risponderemo ai rilievi della Corte dei conti”. Nel taglio centrale, fotonotizia e racconto sul flash mob di Forza Italia: “Grazie a Forza Italia una giustizia giusta”. In spalla “Svolta di Trump: riprenderemo i test sulle armi nucleari” e “Tregua di facciata l’incontro con Xi”. In taglio basso: “Garlasco, indagato per corruzione il padre di Sempio”.
- In primo piano “Ponte, Zaia gela Salvini. Rivoluzione Giustizia”, con riferimento alla riforma e allo scontro con la Corte dei Conti. In spalla: “La tregua d’affari tra Usa e Cina. Ma Trump riparte col piano nucleare”. Nel taglio centrale “Spalletti per la Champions”. In prima anche un approfondimento geopolitico con “Quei pesi massimi che evitano la rissa” e “Ma è Pechino che guida le danze”. Spazio inoltre alla cultura con “Artissima, la bellezza invade Torino”.
- In apertura “Sì alla separazione giudici-pm”, con richiami al referendum previsto tra marzo e aprile. In evidenza anche il “Ponte sullo Stretto, si va avanti ma è disgelo sulla Corte dei Conti”. Fotonotizia dedicata all’incontro Trump-Xi: “Trump, tregua con Xi: ma ora test nucleari”. In spalla Garlasco: “Il padre di Sempio indagato: corruzione per archiviare il figlio”. Spazio anche allo sport con: “La Lazio si è spuntata a Pisa: solo un pari e rincorsa frenata”.
- In apertura: “Italia e Germania, crescita ferma a zero. Lagarde: prospettive Ue ancora incerte”. Ampio spazio anche alla politica industriale energetica: “Lukoil cede le attività estere alla Gunvor per limitare l’impatto delle sanzioni Usa”. Sul fronte internazionale: “Cina-Usa: tregua di un anno su dazi, chip, soia e terre rare”. In primo piano anche la riforma della giustizia: “Via alla riforma della Giustizia: magistrati con carriere separate”. In taglio basso “Ponte sullo Stretto, il Governo tira dritto: cantieri a febbraio”.
- In apertura “Giustizia è fatta”, definita “riforma attesa da trent’anni”. “In primavera il referendum, Pd e M5s gridano alla dittatura”. Meloni afferma “Giorno storico”, mentre Marina Berlusconi parla di “Vittoria in nome di mio padre”. L’editoriale: “La fine di un mondo senza più consenso”. In primo piano anche il Ponte sullo Stretto: “Ponte, il governo insiste: via nel 2026”. In spalla il caso La Russa: “Non fu stupro. Archiviato La Russa junior”. E Garlasco: “Papà Sempio indagato per corruzione”.
- L’apertura è dedicata alla riforma della giustizia: “La ‘riforma del secolo’ cade nella piazza vuota”, con il giornale che sottolinea la scarsa partecipazione al “Flash Mob Fi: deserto” e l’editoriale “Che cosa separano”. In evidenza anche il “Ponte: il governo adesso frena perché teme di pagare i danni”. In primo piano anche: “Trump: annuncio nucleare e tregua sui dazi coi cinesi”. E “Milano è tutta drogata: avvocati, politici e giudici”. In taglio basso: “Le "femministe" insultano le donne da Murgia a Sala”.
- In apertura “Giustizia, sì alla riforma. Ora si va al referendum”, il via libera del Senato un traguardo storico per Meloni. In taglio centrale il caso Garlasco: “Indagato il papà di Sempio ‘Pagò l’ex pm di Garlasco’”. In primo piano anche: “Trump da Xi: tregua su dazi e terre rare. Poi ordina la ripresa dei test nucleari”. A Bologna il caso di via Michelino, il questore: “Sfratti, l’uso della forza necessario e legittimo”. In taglio basso: “La Juve volta pagina. Inizia l’era Spalletti”.
- La prima pagina si concentra sul dibattito universitario: “Il prof Prevost ai giovani studenti: Una delle sfide è il digitale, ci vivete dentro e non è un male. Siate profeti, non turisti della rete”. In primo piano “Il Ponte di Meloni” con l’analisi “Per un Ponte modello Mose”. Centrale il tema giustizia: “Contro i pieni poteri dei pm. Ragioni per un sì convinto alla riforma della giustizia”, “Corsa al referendum”. Spazio anche a “Trump, manipolato da Xi, ha ottenuto ben poco dal vertice”. In taglio basso il caso Garlasco: “Separazione di Garlasco”.
- In apertura “L’opera del fantasma”, riferita alla celebrazione di Forza Italia dopo il voto sulla separazione delle carriere: “La scommessa e la festa malinconica”. “Meloni impugna la battaglia contro le toghe, ma teme un referendum boomerang”. In primo piano il vertice “Trump e Xi, tregua con test nucleari”, con l’analisi “I regimi combattenti, ma ne resterà solo uno”. In taglio basso: “L’aspirante Nobel per la Pace propaga angoscia strategica”.
- L’apertura è dedicata alla mobilitazione: “Insieme. Piazza Santi Apostoli gremita: A testa alta con gli ebrei. In duemila all'evento di Setteottobre e del Riformista”. L’editoriale: “La rivincita dei riformisti”. In taglio basso: il Ponte sullo Stretto “La Corte dei Conti è l'ultimo baluardo dell'immobilismo”, la riforma della Giustizia Sisto: “Un sì storico Pm finalmente terzo e stop alle correnti” e l’intesa “Trump e Xi d'accordo su dazi e terre rare. C’è l'ombra nucleare”.
- In apertura la riforma della Giustizia: “Giustizia, sarà battaglia totale. Meloni punta a spaccare le toghe”, “Non solo garante della privacy: così la lottizzazione dei partiti umilia le authority”, con l’analisi “l’arroganza del Governo: Non avrai altro potere all'infuori del mio”. Sul fronte estero: “Dopo il flop con Xi Trump rilancia sui test atomici”. Spazio anche all’analisi: “Precari a vita. Perché l’Italia è un laboratorio”. In taglio basso: “Riordan: L'Occidente è diventato il peggior nemico di sé stesso”.
- In apertura “Vince Giorgia, brinda Silvio”, sul via libera alla riforma della giustizia: “Magistrati, finalmente si cambia”. “Dopo 30 anni di battaglie c'è il sì alla riforma della giustizia. La sinistra strilla. Meloni: ‘Un fatto storico, l'Anm contraria a qualsiasi proposta’”. Nel taglio centrale l’incontro Trump-Xi: “Trump vede Xi e per i compagni finirà tutto male”. In basso: “Gogna finita per il figlio di La Russa”. E il caso Garlasco “Indagato pure il papà di Sempio”. In taglio basso: “I panni stesi sul Duomo ormai è un suk”.