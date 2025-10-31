Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 ottobre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi il via libera definitivo alla riforma della giustizia che introduce la separazione delle carriere dei magistrati. Meloni parla di “giorno storico”, mentre Schlein accusa il governo di voler “le mani libere”. In primo piano anche il Ponte sullo Stretto: dopo l'attacco alla Corte dei Conti per lo stop al progetto, l’esecutivo frena e  attende le motivazioni per rispondere “punto su punto”. Spazio poi all’accordo Trump-Xi: intese su terre rare e tagli ai dazi

