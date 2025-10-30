Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 ottobre: la rassegna stampa

In primo piano, sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, lo stop al Ponte sullo Stretto da parte della Corte dei Conti che ha scatenato l'ira del governo, tra la premier Meloni ed il ministro Salvini. A Gaza, intanto, ritorna la tregua dopo le bombe di Israele mentre in Brasile è stato eseguito un maxi-blitz contro i narcos che ha causato oltre 130 vittime nelle favelas. Infine, per il calcio, spazio ai risultati del turno infrasettimanale di Serie A