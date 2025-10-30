Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 ottobre: la rassegna stampa

In primo piano, sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, lo stop al Ponte sullo Stretto da parte della Corte dei Conti che ha scatenato l'ira del governo, tra la premier Meloni ed il ministro Salvini. A Gaza, intanto, ritorna la tregua dopo le bombe di Israele mentre in Brasile è stato eseguito un maxi-blitz contro i narcos che ha causato oltre 130 vittime nelle favelas. Infine, per il calcio, spazio ai risultati del turno infrasettimanale di Serie A
- "Stop al Ponte, ira del governo". La Corte dei Conti "boccia la delibera sull'opera". Salvini: "Andiamo avanti", la premier "contro i giudici, dura replica delle opposizioni". Gaza: "Il ritorno della tregua dopo le bombe". Brasile: "Blitz contro i narcos a Rio, oltre 130 vittime nelle favelas". Giustizia, parla Mantovano: "Giustizia, così i magistrati si sostituiscono alla politica". Cronaca: "Cade in moto, morto a 18 anni il fratello di Andrea Delogu".
- "Ponte sullo Stretto bocciato". Meloni: "Invasione dei giudici". La premier "contesta la Corte dei Conti". Per la Riforma della giustizia atesso "oggi il sì definitivo". Medioriente: "Nelle strade di Gaza solo macerie dietro la linea gialla". Brasile: "Operazione anti-narcos a Rio, strage nelle favelas e 138 morti". Musica: "Addio a Senese, il sound americano a Napoli". Serie A: "Inter e Juve ripartono, la Roma resta in vetta".
- "Stop al ponte di Salvini, Meloni attacca i giudici". La Corte dei Conti: "Decreto da rifare" e la premier parla di "invasione delle toghe". Gaza: "Oltre 100 morti, nuovi raid di Israele". Rio de Janeiro: "Macelleria brasiliana, maxi operazione anti-narcos nelle favelas con 138 vittime". Calcio: "Juve, benvenuto a Spalletti. L'Udinese liquidata 3 a 1". Musica, addio a Senese: "L'anima blues che ha contagiato tutti".
- "Stipendi, segnali di ripresa". I dati Istat: "Salari reali -9% rispetto al 2021 ma da gennaio su del 2,6%. Pesa l'inflazione". Corte dei Conti: "No al Ponte sullo Stretto", per Meloni è una "ennesima invasione dei giudici". Usa: "La Fed taglia i tassi di 0,25 punti". Spazio poi per l'incontro Trump - Xi con il tycoon che "porta in dono il superchip". Cronaca, L'Aquila: "Palazzo da incubo, inquilini spiati dale webcam". Calcio: "Hermoso-Dovbyk, la Roma è in volo".
- Il turno infrasettimanale di Serie A in primo piano: "Bella risposta". L'Inter "si rialza, vetta a -3: doppio Calhanoglu e magico Sucic", La Fiorentina "contestata, Pioli nei guai". La Juventus "riparte" dopo aver battuto l'Udinese e "ora Spalletti". Battuto il Parma, "la Roma non perde la testa". Il "vero Toro frena il Bologna" mentre il Genoa perde ancora e "Vieira trema". Milan: "Gimenez rischia l'addio".
- "Ci prova Lucio, un tris per Spalletti". I bianconeri vincono 3 a 1 contro l'Udinese, attesa per oggi la firma dell'ex ct della Nazionale. "Roma Hermosa": i giallorossi superano il Parma e agganciano "il Napoli in testa". "Calha-Sucic, reazione Inter": Chivu travolge la Fiorentina, "Pioli nei guai". Napoli: "Rinnovo Anguissa, trattativa nel vivo".
- "Buon lavoro, Luciano". Brambilla, tecnico ad interim, batte l'Udinese e oggi "consegna a Spalletti una Juve rinfrancata". Dopo 8 partite senza vittorie e 4 senza gol, "i rigori di Vlahovic e Yildiz e la testata di Gatti cancellano il brivido di Zaniolo". Torino, pari a Bologna: "La traversa ferma Adams". Intanto la Roma è prima e l'Inter, che supera la Fiorentina, sale. Tennis: "Sinner va sempre veloce".
- "I giudici sabotano il Ponte", la Corte dei Conti "non dà il visto di legittimità". Meloni: "Ingerenza intollerabile". Salvini: "Scelta politica, danno al Paese ma si va avanti". Intanto oggi "la riforma della Giustizia taglia il traguardo". Summit Trump-Xi: "Quando a contare è il fattore umano". Italia e Israele all'Onu: "Il documento della Albanese è parziale e non credibile". Conferma dell'Istat: "I salari crescono più dell'inflazione".
- "Anche l'Onu boccia la riforma anti-toghe". Oggi ultimo voto per la riforma della magistratura "che stravolge la Carta, poi a marzo il referendum". Il relatore speciale: "Giustizia più debole". Corte dei Conti: "No al Ponte sullo Stretto". Vigilanza Rai rianimata: "Speedy Garante, ma solo contro il Fatto e Report". Difesa Ue: "Parigi è senza soldi e il drone europeo salta".
- Ponte sullo Stretto: "Stop della Corte dei Conti". Meloni: "Ennesima invasione dei giudici". Mercati: "La Fed taglia i tassi, timori sul lavoro Usa". Summit in Arabia Saudita: "Riyadh punta a essere il terzo polo dell'Ai con un motore da 900 miliardi". Gaza: "Nuovi attacchi dell'Idf nella Striscia. Tregua sempre più fragile".
- La Corte dei Conti "boccia" l'opera sullo Stretto: "Giustizia sotto un ponte". Niente visto di legittimità per il via ai lavori, la sinistra "del no a tutto brinda" ma il governo tira dritto. Meloni: "Invasione intollerabile", Salvini: "Non ci fermeranno". Politica, il piano di Prodi: "Nuovo partito fuori dal Pd". Pisa, nove agenti verso il processo: "Scontro coi pro-Pal, pagano solo i poliziotti". L'Italia all'Onu: "L'Albanese? Report falso".
- "La nuova egemonia della destra", è uno dei titoli in prima pagina. Spazio poi alla riforma della Giustizia: "La spina di Meloni è Nordio". Bce: "I mercatini di Lagarde". Medioriente: "Le provocazioni continue di Hamas dietro la linea gialla". "Questione di radici", il Papa ricorda che "la Chiesa non tollera l'antisemitismo e lo combatte".