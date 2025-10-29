Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 ottobre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo i nuovi bombardamenti israeliani a Gaza, con Netanyahu che accusa Hamas di "aver violato la tregua" e il gruppo militare palestinese che parla di "una scusa per attaccare". Spazio anche al femminicidio di Jessica Stapazzolo Custodio de Lima nel Veronese, uccisa a coltellate dall'ex compagno che si era tolto il braccialetto elettronico. Infine, la stretta finale della Juve per Luciano Spalletti
- In apertura la situazione in Medio Oriente: "Raid su Gaza, tregua in bilico". Netanyahu lancia l'ordine: "Hamas viola l'intesa, colpiamo". Nel frattempo, sul fronte Ucraina Orban vuole "un blocco anti Kiev con Slovacchia e Repubblica Ceca". Spazio al femminicidio di Verona: donna uccisa a coltellate dal compagno che si è tolto il braccialetto elettronico. Ancora cronaca, con l'incidente stradale che ha coinvolto il secondo portiere dell'Inter Martinez: morto un uomo di 81 anni.
- In primo piano nuovi bombardamenti a Gaza: "Tregua in bilico". Netanyahu ordina "massicci attacchi immediati". Poi accusa Hamas: "Ci inganna con i resti di un corpo già consegnato". Spazio anche al femminicidio di Jessica Stapazzolo Custodio de Lima, uccisa a coltellate "nonostante il braccialetto" elettronico del compagno. In prima pagina anche la Manovra: "Premier contro i ministri per i fondi non spesi". Poi, l'incidente stradale che ha coinvolto Martinez, ora indagato per la morte di un 81enne in carrozzina.
- "Inferno Gaza, torna la guerra" è l'apertura de La Stampa sui nuovi attacchi nella Striscia. Netanyahu attacca: "Tregua violata". Hamas replica: "Una scusa per colpirci". In prima pagina anche il femminicidio di Jessica Stapazzolo Custodio de Lima a Verona, uccisa dall'ex che si era tolto il braccialetto: "Un odio smisurato". Spazio anche ai morti sul lavoro: "Più sanzioni, premi alle aziende virtuose". Poi, il caso Garlasco e le parole del ministro Nordio: "Dobbiamo arrenderci".
- In primo piano il lavoro, con il via libero al dl Calderone: "Stretta alla sicurezza". E ancora, "badge digitale nei cantieri". Spazio anche alla situazione in Medio Oriente, con una "pioggia di bombe su Gaza" e Israele che accusa: "Tregua violata". In prima pagina anche il femminicidio di Jessica Stapazzolo Custodio de Lima: massacrata dall'ex che si era tolto il braccialetto elettronico. Poi, il countdown per Milano-Cortina: "L'Italia punta sulle sue atlete".
- In apertura la "svolta Juve" con il sì di Spalletti e "domani la firma". "C'è l'accordo fino a giugno, rinnovo in caso di Champions" e "Chiellini decisivo nella scelta". Spazio anche all'Inter, con l'appuntamento di questa sera a San Siro con la Fiorentina: "Chivu d'assalto: fare 9 punti prima della sosta". In prima pagina anche il caso Martinez, indagato per un incidente stradale in cui è morto un uomo di 81 anni. E ancora, il Napoli che vince contro il Lecce e il Milan che pareggia con l'Atalanta.
- In apertura il Napoli, che vince a Lecce con Anguissa: "Conte insiste". "Antonio vince fuori casa dopo 4 ko e torna sulla polemica con Marotta". Spazio anche al sì di Spalletti alla Juve: "Contratto fino a giugno con opzione di rinnovo" e "in giornata l'ufficialità: prolungamento automatico se va in Champions". In prima pagina anche il caso Martinez, indagato per un incidente in cui è morto un uomo di 81 anni "alla vigilia di Inter-Fiorentina".
- In primo piano la stretta sull'accordo Juve: "Spalletti ci crede". "Contratto fino a fine stagione, rinnovo automatico se dovesse arrivare tra le prime 4". Spazio anche al caso Martinez, indagato per "omicidio stradale" per aver "investito un uomo in carrozzina" che è deceduto: "Inter e Martinez sotto shock". Spazio anche alla vittoria del Napoli contro il Lecce e il pareggio del Milan con l'Atalanta. Infine, Sinner che oggi debutta con Bergs: "Se vince il torneo torna numero 1 (per una settimana)".
- In primo piano la Borsa: "Profitti in frenata" e si attende "un calo dell'1,9%". Spazio anche a Mediobanca: "Nasce il cda targato Siena, al vertice Grilli e Melzi". In prima pagina anche i nuovi attacchi israeliani a Gaza su ordine di Netanyahu. Vance insiste: "La pace resisterà". Poi, OpenAI che "dice addio al modello non profit: il 27% va a Microsoft". E ancora, i fondi di coesione: "Spesa ferma all'8%".
- In apertura la situazione in Medio Oriente: "Israele ri-bombarda Gaza e ne prende un altro pezzo". Netanyahu "prende a pretesto i resti di un ostaggio resi due volte da Hamas e attacca Gaza City e Rafah per rubare altri territori". L'attacco di Albanese a Leonardo: "Dopo il 7 ottobre 2023, ha inviato 144 display a Israele per gli F15 che han distrutto Gaza". Sul fronte Ucraina, le parole di Crosetto: "Kiev non riprenderà i territori persi". Infine, il rapporto: "Morire di clima: raddoppiati i decessi dal '90".
- "Italiani pagati da Mosca, poi Crosetto frena" è l'apertura del Giornale che cita alcuni estratti del libro di Bruno Vespa. Il ministro della Difesa: "Sono episodi passati". Le parole di Fiano dopo le contestazioni a Ca' Foscari: "Non condivido questo Pd che parla di genocidio a Gaza". In prima pagina anche i nuovi attacchi israeliani nella Striscia: "Hamas bluffa, Israele spara: salta la tregua". Focus economico: "Se Lagarde si indigna per i prezzi al mercato".
- "Ritorno a bomba" è l'apertura di oggi del Manifesto sui nuovi attacchi israeliani a Gaza dopo "meno di rte settimane" dagli accordi di pace. Netanyahu ordina "potenti bombardamenti" che colpiscono Gaza City e Rafah. In primo piano anche i morti sul lavoro e il provvedimento sulla sicurezza varato dal Cdm: "Un decreto come alibi". Spazio anche alla Manovra: "Senza piano casa con i salari impoveriti". Infine, l'uragano Melissa "a 300 all'ora investe la Giamaica".
- "Comunisti e antisemiti" è l'apertura di oggi di Libero sull'episodio di Ca' Foscari, in cui il parlamentare Fiano è stato contestato da alcuni attivisti pro Gaza. In prima pagina anche la questione dazi: "Anche Bankitalia smonta l'allarme dazi". E ancora economia, con "Lagarde al mercato" che "scopre che si paga troppo". L'editoriale di Mario Sechi: "La saldatura marxismo-islam".
- In primo piano ancora la situazione in Medio Oriente, con i nuovi attacchi israeliani su Gaza: "Netanyahu attacca Hamas: furia e bombe dopo il caso ostaggi". Secondo Vance, sono "scaramucce, la tregua reggerà". Spazio anche al reportage sulle carceri minorili: "Tra Escobar e sogni normali, ragazzini dentro". L'editoriale di Gianfranco Pasquino: "L'ordine liberale è morto da anni, l'interregno genera mostri". E quello di Vitalba Azzolini: "Migranti e diritto: perché Meloni è in un vicolo cieco".
- "La tregua spezzata" è il titolo d'apertura di Avvenire sui nuovi attacchi israeliani su Gaza. "Hamas spara a Rafah e restituisce un cadavere 'sbagliato'. Netanyahu ordina l'attacco". Papa Leone XIV: "Basta cumuli di morti, distruzioni e guerra, che non è mai 'santa'". Spazio anche alla Lettera apostolica di Leone XIV: "Costruire fiducia nel futuro". Sul fronte Ucraina, Salvini "fa asse con Orban" e Crosetto: "Corrotti da Mosca". In prima pagina anche il femminicidio di Jessica Stapazzolo Custodio de Lima nel Veronese.
- "La tregua si ferma?" è l'apertura del Riformista l'indomani degli attacchi israeliani su Gaza. "Netanyahu ordina all'Idf di attaccare Rafah e Gaza. Hamas non ha rispettato le condizioni dell'accordo". Spazio anche all'Ucraina che "ha ancora 3 anni ma solo con l'aiuto dell'Ue". Poi, l'editoriale di Fabrizio Cicchitto: "Il caso Emanuele Fiano e il nuovo squadrismo antiebraico".
- I bombrdamenti israeliani a Gaza dominano ancora l'apertura: "Tregua sempre più fragile". Sul fronte Ucraina, "Zelensky prevede altri 2 anni di guerra: la Ue ci aiuti". In prima pagina anche il femminicidio di Jessica Stapazzolo Custodio de Lima: "Una morte annunciata". Ancora cronaca, con il tragico incidente a Como in cui il secondo portiere dell'Inter Martinez ha investito e ucciso un uomo di 81 anni in carrozzina. Poi, la presidente della Bce Lagarde al mercato: "Controllo i prezzi".