Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
16 foto

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo i nuovi bombardamenti israeliani a Gaza, con Netanyahu che accusa Hamas di "aver violato la tregua" e il gruppo militare palestinese che parla di "una scusa per attaccare". Spazio anche al femminicidio di Jessica Stapazzolo Custodio de Lima nel Veronese, uccisa a coltellate dall'ex compagno che si era tolto il braccialetto elettronico. Infine, la stretta finale della Juve per Luciano Spalletti

