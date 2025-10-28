Cdm, stop scuola-lavoro in attività ad alto rischio per alunni

Cdm, stop a formazione scuola-lavoro nelle attività ad alto rischio per gli alunniCronaca
Il governo ha approvato un provvedimento che vieta le attività ad alto rischio nelle convenzioni stipulate tra scuole e imprese nell'ambito della formazione sul lavoro. L'Inail promuoverà negli istituti campagne informative dedicate alla diffusione della cultura sulla sicurezza. Il ministro dell'Istruzione Valditara: "La formazione scuola-lavoro deve rappresentare un'occasione di crescita, non di rischio"
Secondo quanto stabilito da un provvedimento approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, le convenzioni stipulate tra scuole e imprese non potranno più prevedere attività di formazione ritenute ad elevato rischio per gli studenti. L'Inail promuoverà negli istituti campagne informative e progetti educativi dedicati alla diffusione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro. "La formazione scuola-lavoro deve rappresentare un'occasione di crescita, non di rischio", ha detto, al termine della riunione, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
Armati di caschetti e gilet catarifrangenti, con fischietti e striscioni, genitori, studenti e docenti dell’Istituto Thouar Gonzaga di Milano sono scesi in piazza per dire che 'la scuola non è un cantiere'. Da anni alle prese con strutture fatiscenti, lavori iniziati e mai conclusi, aree recintate e aule inutilizzabili, chiedono agli enti competenti, Città metropolitana in primis, un intervento che possa portare alla conclusione dei lavori nell'istituto comprensivo