Cdm, stop scuola-lavoro in attività ad alto rischio per alunni

Cronaca

Armati di caschetti e gilet catarifrangenti, con fischietti e striscioni, genitori, studenti e docenti dell’Istituto Thouar Gonzaga di Milano sono scesi in piazza per dire che 'la scuola non è un cantiere'. Da anni alle prese con strutture fatiscenti, lavori iniziati e mai conclusi, aree recintate e aule inutilizzabili, chiedono agli enti competenti, Città metropolitana in primis, un intervento che possa portare alla conclusione dei lavori nell'istituto comprensivo