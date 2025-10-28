Sciopero aerei 29 ottobre 2025, cosa sapere su orari e voli garantiti

Nella giornata di domani è prevista una mobilitazione di 24 ore che interesserà gli scali di Milano Linate, Milano Malpensa, Firenze e Pisa. Agitazione di 4 ore per il personale della società Vueling e il personale di terra di Air France e KLM. Garantiti i voli nelle fasce orarie di tutela, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 ascolta articolo

Si prospetta una giornata difficile per coloro che hanno in programma un volo aereo per domani, mercoledì 29 ottobre. Previsto infatti uno sciopero nazionale per l’intera giornata che interesserà diversi scali aeroportuali, come Milano Linate, Milano Malpensa, Pisa e Firenze. Incroceranno invece le braccia per 4 ore il personale di terra di Air France e KLM, dalle 12 alle 16, e il personale di Vueling, dalle ore 13 alle ore 17. A indire lo sciopero diverse sigle sindacali, come FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-TA, USB Lavoro Privato, CUB Trasporti e FLAI Trasporti e Servizi.

I voli garantiti Come informa ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. Saranno comunque garantiti i voli di Stato, sanitari, d’emergenza e umanitari; i voli in continuità territoriale con le isole; i voli intercontinentali in arrivo già in viaggio prima dell’inizio dello sciopero. Cosa fare prima di partire In queste circostanze prima di partire è necessario prepararsi in anticipo, per evitare che ci possano essere sorprese. In questi casi è bene ricordare di: Controllare lo stato del volo: è sempre opportuno consultare i portali ufficiali delle compagnie aeree o degli aeroporti per verificare in tempo reale eventuali ritardi, variazioni di orario o cancellazioni. Sul sito di ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, è inoltre presente l’elenco dei voli garantiti;

Valutare soluzioni alternative: può essere utile riprogrammare la partenza, preferendo voli in fasce orarie meno esposte a disservizi o scegliendo rotte e compagnie meno interessate da eventuali problemi operativi;

Mettersi nell’ottica di possibili attese: anche quando il volo non viene annullato, i tempi d’imbarco o di decollo possono comunque dilatarsi a causa del rallentamento delle procedure a terra. Leggi anche Voli in ritardo, Ue conferma nuove regole sui rimborsi: cosa cambia