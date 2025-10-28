Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 ottobre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'attacco all'Europa da parte del premier ungherese Viktor Orban durante la visita a Palazzo Chigi: "Non conta nulla". E sull'Ucraina, "Trump sbaglia sulle sanzioni a Putin". Spazio anche alla protesta di un gruppo di attivisti pro Gaza a Ca' Foscari a Venezia, che hanno interrotto il parlamentare Pd Emanuele Fiano. Infine lo sport, con l'esonero di Tudor dalla Juventus e il possibile arrivo di Spalletti