Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 ottobre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'attacco all'Europa da parte del premier ungherese Viktor Orban durante la visita a Palazzo Chigi: "Non conta nulla". E sull'Ucraina, "Trump sbaglia sulle sanzioni a Putin". Spazio anche alla protesta di un gruppo di attivisti pro Gaza a Ca' Foscari a Venezia, che hanno interrotto il parlamentare Pd Emanuele Fiano. Infine lo sport, con l'esonero di Tudor dalla Juventus e il possibile arrivo di Spalletti
- In apertura il premier ungherese Orban "a Roma" da papa Leone XIV e dalla premier Meloni "attacca l'Europa". Nel frattempo, Trump a Putin: "La smetta di testare missili". Sulla questione dazi, Pechino "loda il dialogo con gli Usa". Poi, la premier Meloni e le banche: "Chieste risorse a chi ha avuto tanto, siano soddisfatte". In prima pagina anche la protesta di manifestanti pro Gaza contro il parlamentare Pd Emanuele Fiano: "Fuori i sionisti". E ancora il caso del sito sessista: "Noi su quel sito, spogliate con l'IA".
- In primo piano il premier ungherese che, ospite a Palazzo Chigi, "imbarazza Meloni". Orban attacca: "Trump sbaglia su Putin e l'Ue è inutile". Il Pd: "La presidente del Consiglio si dissoci". Spazio ai manifestanti pro Gaza che "cacciano" da Ca' Foscari l'ex deputato Fiano: "Come nel '38". In prima pagina anche le parole di Meloni sulla Manovra: "Giusto l'aiuto delle banche". E ancora Zohran Mamdani: il "candidato social che ha conquistato New York". Infine lo sport, con la Juve che licenzia Tudor: "Accordo vicino con Spalletti".
- In primo piano lo "schiaffo" di Orban all'Europa: "Non conta nulla". Spazio anche alla Manovra con il "diktat" di Meloni sulle banche: "5 miliardi di prelievo su 44 di utili, possono essere soddisfatte". E Mattarella lancia l'allarme: "Sanità in difficoltà". In prima pagina anche lo sport, con Tudor che lascia la Juventus e Spalletti "in pole per la sostituzione". Spazio anche all'Argentina: "L'incantesimo dell'ultrà Milei e i desaparecidos del lavoro". Il caso Ca' Foscari con il parlamentare Fiano "cacciato" da manifestanti pro Gaza.
- In apertura le parole di Orban: "Via le sanzioni a Putin". E ancora: "Ue sull'Ucraina fuori dai giochi". E l'intervento della premier Meloni: "Subito la tregua, poi si negozi congelando la linea del fuoco". Spazio anche alla cronaca con il caso dello studente sospeso dopo aver minacciato il prof: la Cassazione stabilisce che "va assolto" perché è "protesta". In prima pagina anche l'Argentina con Milei che "stravince ancora" con il 40%. L'intervista a Fabio Capello: "Quei tiri corsari con Pasolini".
- In apertura l'esonero di Tudor dalla Juventus: "Avanti Spalletti". Oggi "Comolli incontra l'ex ct, è atteso l'ok". E ancora: "Otto mesi e rinnovo in caso di Champions". Spazio anche all'appuntamento di questa sera con Milan-Atalanta: "Lookman-Leao a tutta velocità". In prima pagina anche il Napoli, con De Bruyne che "si opera": "Il Napoli per lo scatto". E ancora l'Inter: "Con tre ko in 8 gare lo scudetto è un'impresa".
- In primo piano ancora l'esonero di Tudor dalla Juve e il possibile arrivo di Spalletti che "è pronto a dire sì". Oggi "l'incontro per la firma". Secondo Buffon, "questa è la soluzione ideale". Se il caso non si chiude, "l'alternativa è Mancini". In prima pagina anche il Napoli che "viole vincere per KDB". Poi le parole di Allegri in vista di Milan-Atalanta questa sera: "Leao vale 25 gol" e "ha enormi potenzialità".
- In apertura ancora l'esonero di Tudor dalla Juve e il possibile arrivo di Spalletti: "Juve, perché Spalletti". Un mancato accordo "riaprirebbe alle altre opzioni, da Mancini a Palladino". L'editoriale di Guido Vaciago: "Ma non è solo questione di allenatore". Spazio anche al Torino: "Baroni sa cambiare e migliorare il Toro". Poi, il Napoli: "De Bruyne choc, Conte lo riavrà a febbraio". Infine, il tennis: "Sinner è in rincorsa su Alcaraz".
- In apertura "Wall Street record" dopo "l'intesa Usa-Cina" sui dazi. Spazio anche alla Legge di Bilancio: "Dividendi, modifiche in vista: soglia al 5% ed escluse le quotate". In prima pagina anche il caso Toyota: "Record di vendite con il mercato americano". Poi, la sicurezza sul lavoro: "Debutta il bonus". E la sanità: "Contratto al via, aumenti fino a 170 euro". Sul fronte Medio Oriente, le parole del re di Giordania: "Forze internazionali a Gaza solo come peacekeeper".
- In prima pagina la "non sentenza" della Cassazione su Silvio Berlusconi. Per Il Fatto, è "solo propaganda": "Una riga di dispositivo tecnico, senza alcuna motivazione, diventa per i politici e i media la smentita del patto mafioso già accertato". Spazio anche alla Germania: "377 miliardi in armi e lezioni di guerra nelle scuole". Poi, il Medio Oriente: "A Gaza la 'fase 2' è in stallo: Israele non vuole i turchi".