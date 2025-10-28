Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
9 foto

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'attacco all'Europa da parte del premier ungherese Viktor Orban durante la visita a Palazzo Chigi: "Non conta nulla". E sull'Ucraina, "Trump sbaglia sulle sanzioni a Putin". Spazio anche alla protesta di un gruppo di attivisti pro Gaza a Ca' Foscari a Venezia, che hanno interrotto il parlamentare Pd Emanuele Fiano. Infine lo sport, con l'esonero di Tudor dalla Juventus e il possibile arrivo di Spalletti

Cronaca: Ultime Gallery

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'attacco all'Europa da parte del...

7 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

C'è l'accordo sui dazi tra Usa e Cina sulla gran parte delle aperture dei giornali in edicola...

13 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle aperture dei giornali la manifestazione della Cgil a Roma contro la Manovra. Landini:...

15 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle aperture dei giornali, la svolta sull'omicidio di Piersanti Mattarella: Filippo Piritore,...

16 foto

Femminicidio Pamela Genini, a Strozza chiesa piena per funerali. FOTO

Cronaca

La donna di 29 anni è stata uccisa con oltre 30 coltellate la sera di martedì 14 ottobre a Milano...

10 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Sciopero aerei 29 ottobre 2025, cosa sapere su orari e voli garantiti

    Cronaca

    Nella giornata di domani è prevista una mobilitazione di 24 ore che interesserà gli scali di...

    AEREOPORTO DI LINATE - SCIOPERO DEI LAVORATORI ALITALIA - VOLI CANCELLATI - AEREO ALITALIA (MILANO - 2015-07-24, DAVIDE SALERNO) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

    Assalto a portavalori in A14, spari ed esplosioni: tre arresti

    Cronaca

    L'assalto è avvenuto poco prima delle 18.30 in direzione Pescara. I rapinatori hanno messo...

    Venezia, attivisti pro Gaza bloccano incontro di Fiano a Ca' Foscari

    Cronaca

    Al grido "fuori i sionisti dall'università" gruppi di studenti della sinistra giovanile hanno...