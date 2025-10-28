Femminicidio a Castelnuovo del Garda, donna accoltellata dal compagno

Offerte Sky
Femminicidio a Castelnuovo del Garda, donna uccisa a coltellate dal compagno

Cronaca
©Ansa

La vittima è una donna originaria del Brasile, uccisa a coltellate dal compagno all'interno della sua abitazione nel Veronese. Secondo le prime informazioni il femminicida, anche lui di origini brasiliane, sarebbe già stato arrestato dai carabinieri, che attualmente stanno procedendo con i rilievi

Ennesimo femminicidio. La vittima è una donna originaria del Brasile, uccisa a coltellate dal compagno all'interno della sua abitazione a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. Secondo le prime informazioni, il femminicida, anche lui di origini brasiliane, è già stato arrestato dai carabinieri che, attualmente, stanno procedendo con i rilievi.  

Il femminicidio a Castelnuovo del Garda

Da quanto si è appreso, la vittima in passato aveva già contattato i carabinieri per maltrattamenti domestici e in seguito aveva ritirato la denuncia. A causa del clima familiare violento, alla donna - su richiesta del padre - era stato tolto l'affidamento della figlia avuta da una precedente relazione. Circa un anno e mezzo fa, la vittima si sarebbe trasferita nell'appartamento che l'ex compagno aveva in precedenza acquistato. 

L'allarme lanciato dagli amici

A lanciare l'allarme sono stati alcuni amici della vittima che, non avendo ricevuto risposta a messaggi e chiamate da parte della donna, si erano preoccupati. Gli investigatori del Ris dei carabinieri stanno procedendo con gli accertamenti e sarà il medico legale a stabilire la data e l'ora del decesso. 

©Ansa

