Femminicidio a Castelnuovo del Garda, donna accoltellata dal compagno

Ennesimo femminicidio. La vittima è una donna originaria del Brasile, uccisa a coltellate dal compagno all'interno della sua abitazione a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. Secondo le prime informazioni, il femminicida, anche lui di origini brasiliane, è già stato arrestato dai carabinieri che, attualmente, stanno procedendo con i rilievi.

Il femminicidio a Castelnuovo del Garda

Da quanto si è appreso, la vittima in passato aveva già contattato i carabinieri per maltrattamenti domestici e in seguito aveva ritirato la denuncia. A causa del clima familiare violento, alla donna - su richiesta del padre - era stato tolto l'affidamento della figlia avuta da una precedente relazione. Circa un anno e mezzo fa, la vittima si sarebbe trasferita nell'appartamento che l'ex compagno aveva in precedenza acquistato.

L'allarme lanciato dagli amici

A lanciare l'allarme sono stati alcuni amici della vittima che, non avendo ricevuto risposta a messaggi e chiamate da parte della donna, si erano preoccupati. Gli investigatori del Ris dei carabinieri stanno procedendo con gli accertamenti e sarà il medico legale a stabilire la data e l'ora del decesso.